Red Bull The Edge : 5 choses à savoir sur le mont Cervin

Un beau jour, un aubergiste lui confia que Carrel voulait se lancer dans l’ascension côté italien, mais sans lui. Furieux, il se mit immédiatement en route pour Zermatt et composa une équipe pour se lancer dans la course au sommet. C’est ainsi que le 14 juillet 1865, sa cordée parvint au sommet culminant à 4’478 mètres. Dans les derniers mètres avant l’arrivée, Whymper prit la tête de la cordée pour être le premier en haut. Il avait alors 25 ans.

et son run incroyable, le Grand Paradis et le Cervin dans une seule journée :

Red Bull The Edge le making of, ou comment le Cervin …

Le sommet suisse a également été recréé à plus grande échelle. En 1959, le parc Disneyland en Californie a reproduit le Cervin à l’échelle 1:100. En 2007, il a été érigé au Miniatur Wunderland à Hambourg. Et prochainement, un centre d’affaires ayant la forme du Cervin devrait voir le jour au Qatar pour la Coupe du Monde de football de 2022.

