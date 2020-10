Programme de dimanche

Cross-country / Finale femmes

remporte son troisième titre mondial en cross-country après ceux de 2015 et 2019. Elle visera en 2021 le seul titre qui lui manque dans la discipline, celui de championne olympique. Et à Tokyo, la France pourra compter sur de solides arguments avec PFP et

Qui décrochera le maillot arc-en-ciel cette année ? On fait le point sur tout ce qui va se passer Lenzerheide, en DH et en XCO.

Qui décrochera le maillot arc-en-ciel cette année ? On fait le point sur tout ce qui va se passer Lenzerheide, en DH et en XCO.

Cross-country / Finale hommes