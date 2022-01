Qui sont les riders à l'affiche de Chasing Winter ?

et jusqu’au camp d’entraînement de Saas-Fee, en Suisse,

dans les hauts et les bas de la saison 2020/2021. La série nous immerge également dans leur préparation pour les grands rendez-vous de 2022. Ce long-métrage met en lumière les dures réalités, les risques et la passion qui animent le milieu du snowboard. Des X Games en passant par le tout nouveau

meilleurs riders au monde de slopestyle et big air

suit McMorris et une brochette des

. Mais le Canadien doit néanmoins encore assurer ses qualifications pour les plus gros events 2022. Après une saison 2020/2021 inédite, seul une poignée d’étapes qualificatives figurent encore dans le calendrier et l’avenir de la plupart des riders est en suspens.

s’est imposé comme l’une des plus grandes figures de l’histoire du

est disponible sur Red Bull TV et en utilisant le player ci-dessous. Découvrez

nous immerge dans les coulisses des events annulés, des disqualifications d’athlètes et de tous ces désagréments qui ont empêché la plupart des athlètes d’assurer les points requis pour participer aux plus grandes épreuves.

s’étale de décembre à mars. En quelques mois, les riders professionnels voyagent autour du monde dans les plus grandes compétitions avec les JO en point d’orgue tous les 4 ans. Mais 2020/21 n’a pas été une saison comme les autres.

, les snowboarders voyageront n’importe où dans le monde pour le découvrir et le rider. A Saas-Fee, en Suisse, son park signature est appelé “The Stomping Grounds”. Il est composé de multiples modules incroyables imaginés pour pousser les athlètes dans leurs retranchements. Chaque mois d’octobre, les riders se rendent dans le meilleur park du monde imaginé par Beckinsale pour peaufiner leur entraînement avant le début des compétitions.

Si un park est imaginé par Charles Beckinsale , les snowboarders voyageront n’importe où dans le monde pour le découvrir et le rider. A Saas-Fee, en Suisse, son park signature est appelé “The Stomping Grounds”. Il est composé de multiples modules incroyables imaginés pour pousser les athlètes dans leurs retranchements. Chaque mois d’octobre, les riders se rendent dans le meilleur park du monde imaginé par Beckinsale pour peaufiner leur entraînement avant le début des compétitions.

Si un park est imaginé par Charles Beckinsale , les snowboarders voyageront n’importe où dans le monde pour le découvrir et le rider. A Saas-Fee, en Suisse, son park signature est appelé “The Stomping Grounds”. Il est composé de multiples modules incroyables imaginés pour pousser les athlètes dans leurs retranchements. Chaque mois d’octobre, les riders se rendent dans le meilleur park du monde imaginé par Beckinsale pour peaufiner leur entraînement avant le début des compétitions.

Avec des décollages et des atterrissages parfaitement construits, des lignes fluides et des rails créatifs, le "Stomping Grounds" a acquis la réputation d'être le meilleur parc jamais construit.

Avec des décollages et des atterrissages parfaitement construits, des lignes fluides et des rails créatifs, le "Stomping Grounds" a acquis la réputation d'être le meilleur parc jamais construit.

Avec des décollages et des atterrissages parfaitement construits, des lignes fluides et des rails créatifs, le "Stomping Grounds" a acquis la réputation d'être le meilleur parc jamais construit.

est l’un des snowboarders les plus décorés de l’histoire. Il a remporté 20 médailles aux X Games. Un record. Il a aussi glané 20 victoires dans le championnat US et est devenu le premier athlète à réussir un backside triple cork 1440 en 2011.

fait partie de ces surfeurs typiques de Californie qui sont également incroyablement doués en snowboard. Il est célèbre pour son style largement inspiré du surf et ses impressionnantes vidéos de backcountry.

Brock Crouch fait partie de ces surfeurs typiques de Californie qui sont également incroyablement doués en snowboard. Il est célèbre pour son style largement inspiré du surf et ses impressionnantes vidéos de backcountry.

Brock Crouch fait partie de ces surfeurs typiques de Californie qui sont également incroyablement doués en snowboard. Il est célèbre pour son style largement inspiré du surf et ses impressionnantes vidéos de backcountry.

est devenue en 2015 la plus jeune rideuse de l’histoire à remporter les championnats du monde de slopestyle. Depuis, elle fait partie des meilleurs athlètes de big air sur la planète avec notamment 2 podiums aux X Games en 2020 et 2021.

Miyabi Onitsuka est devenue en 2015 la plus jeune rideuse de l’histoire à remporter les championnats du monde de slopestyle. Depuis, elle fait partie des meilleurs athlètes de big air sur la planète avec notamment 2 podiums aux X Games en 2020 et 2021.

Miyabi Onitsuka est devenue en 2015 la plus jeune rideuse de l’histoire à remporter les championnats du monde de slopestyle. Depuis, elle fait partie des meilleurs athlètes de big air sur la planète avec notamment 2 podiums aux X Games en 2020 et 2021.

Figure de la marque Burton dès l’âge de 6 ans, la Californienne de 21 ans fait déjà partie des riders les plus expérimentés.

Figure de la marque Burton dès l’âge de 6 ans, la Californienne de 21 ans fait déjà partie des riders les plus expérimentés. Langland a remporté le Big Air des X Games à 16 ans, réussissant le premier cab double cork 1080 chez les femmes.

Figure de la marque Burton dès l’âge de 6 ans, la Californienne de 21 ans fait déjà partie des riders les plus expérimentés. Langland a remporté le Big Air des X Games à 16 ans, réussissant le premier cab double cork 1080 chez les femmes.