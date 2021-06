Mettez de la couleur dans vos vies avec Chicory: A Colorful Tale

Fruit d’une campagne Kickstarter rondement menée (plus de 84 000$ récoltés sur les 30 000$ nécessaires au développement du jeu), Chicory: A Colorful Tale s’apprête à débarquer sur PS4 , PS5 et PC le 10 juin prochain. L’occasion de nous entretenir avec son concepteur Greg Lobanov , ainsi qu’avec Alexis Dean-Jones , lead artist et animatrice en cheffe du jeu.

Paint it Black

Chicory est un jeu d’obsessions étranges. À l’image de son titre (que l’on peut traduire par «endive» en français), le protagoniste de cette drôle d’aventure est baptisé selon l’aliment favori du ou de la joueuse. Mais quel que soit son choix, il conservera les traits d’un adorable petit chien, que l’indéfectible loyauté envers sa maîtresse Chicory promet — malgré lui — à un grand destin.

« Chicory est un jeu d’aventure inspiré des livres de coloriages, dans un monde en noir et blanc où il existe un Pinceau magique capable de colorier n’importe quoi, nous résume Greg Lobanov. Chicory, la porteuse du Pinceau, disparaît soudainement avec toutes les couleurs du monde. Vous incarnez son plus grand fan (qui est aussi son concierge), qui entre en possession du Pinceau et va devoir repeindre son environnement tout en découvrant où est passée Chicory. »

Chicory est inspiré des livres de coloriages © Chicory Team/Finji

Une monochromie qui contraste avec l’apparente légèreté qui se dégage du jeu, mais qui s’illustre également dans les thèmes réellement abordés par Chicory. Sous son vernis bon enfant, le jeu imaginé par Greg Lobanov traite de sujets très personnels comme — évidemment — l’itinéraire d’un artiste en quête de sens, le syndrome de l’imposteur, l’anxiété et la dépression… «Les conflits qui se manifestent lorsque quelque chose qui était une passion devient notre métier», synthétise Alexis Dean-Jones.

La petite équipe (6 personnes en tout) semble d’ailleurs prendre un malin plaisir à brouiller les pistes. Interrogée sur le choix de représenter ses personnages sous les traits d’animaux anthropomorphes, la directrice artistique nous répond que nous avons tous énormément d’idées préconçues sur les animaux et leurs prétendues personnalités. A priori, difficile de se figurer une loutre de mer comme étant le pinacle de la fourberie. Avec ses designs, l’artiste s’est donc amusée à jouer avec nos attentes et verse régulièrement dans le contre-pied. «Il en va de même avec le nom des personnages, basé sur des aliments», reprend Greg Lobanov. D’un côté cela aide à détendre l’atmosphère, mais cela envoie aussi certains signaux que l’écriture se plaira parfois à transgresser.

Comment utiliser la couleur pour résoudre des puzzles © Chicory Team/Finji

Libérer sa créativité

Cela pourrait paraître cliché, mais Chicory est le fruit d’un constat assez simple : aucun jeu, d’après son créateur, n’associait jusqu’à présent le dessin et l’aventure au sens vidéoludique du terme. «Je suis allé regarder ce que faisaient Crayon Physics et Drawn to Life pour m’en servir de référence, mais aucun n’utilisait le dessin comme j’avais envie de le faire avec Chicory», regrette le game designer. Une gageure pour la petite équipe, car de leur propre aveu, l’idée d’un jeu mêlant art pictural et aventure était plutôt abstraite dans leurs esprits. Il leur fallait trouver le liant qui ferait tenir la formule.

« Zelda a été une grande inspiration, reprend Greg Lobanov. Zelda et Animal Crossing nous ont aidés à cadrer nos idées et à les mettre en ordre », sans oublier Splatoon qui a évidemment donné du grain à moudre aux développeurs pour tout ce qui touche à la couleur.

Aidez les habitants de la Province de Picnic en redécorant leur maison © Chicory Team/Finji

Mais contrairement au TPS de Nintendo , Chicory utilise la couleur non pour se défaire de ses adversaires mais pour résoudre des puzzles. Grâce au Pinceau magique, le ou la joueuse influe sur son environnement. Une touche de rouge sur ce champignon permet de le surélever et donc d’accéder à une nouvelle zone ; un gribouillis sur cette montagne, et un passage secret apparaît. On pourra également venir en aide aux habitants de la Province de Picnic en redécorant leur maison, dans l’éventualité où le noir et blanc désormais de rigueur ne leur sied pas. L’occasion de déverrouiller quelques éléments cosmétiques (oui, on peut habiller son personnage d’adorables robes à fleurs), mais aussi de se faire bien voir auprès de ses contemporains.

Vous pouvez habiller votre personnage d’adorables robes à fleurs © Chicory Team/Finji

Chicory offre à n’importe qui (y compris aux galériens de la gribouille comme votre serviteur) les outils pour s’exprimer. On peut dessiner n’importe quoi, n’importe où ; que cela serve la progression de l’histoire ou pas. Et le mieux, c’est qu’on peut partager ce plaisir régressif avec une deuxième personne dans un mode de coopération locale.

Une aventure colorée à partager

Chicory: A Colorful Tale est jouable de bout en bout à deux joueurs. « Le joueur principal incarne le personnage et son Pinceau magique, et la seconde personne contrôle un deuxième pinceau. Seul le joueur 1 est en mesure de se déplacer librement et de discuter avec les autres personnages. Mais le deuxième est également libre de dessiner où il le souhaite, précise Greg Lobanov. Cela nous paraissait juste plus approprié qu’un simple personnage secondaire, car le joueur 2 peut éventuellement résoudre tous les puzzles seuls, ou même aider lors des quelques phases d’action du jeu. »

Mais même sans cette fonctionnalité multijoueur, nous assure le créateur, Chicory est plus agréable à parcourir avec plusieurs personnes devant l’écran. Que ce soit simplement pour décupler sa créativité, ou être accompagné dans la résolution d’énigmes.

Chicory: A Colorful Tale est jouable à deux de bout en bout © Chicory Team/Finji

S’il s’annonce fatalement plus facile à manipuler sur un ordinateur et via le confort d’une souris, Chicory est également annoncé sur la dernière console PlayStation. Étrangement, le communiqué de presse officialisant la sortie du titre au 10 juin recommande d’ailleurs de le découvrir dans sa version PS5 . La raison ? Le jeu tire parti de quelques-unes des fonctionnalités inédites de la manette DualSense — l’un des rares, sinon le premier jeu indépendant à le faire.

«Je me suis juste dit que ce serait cool à faire. J’aime les manettes de jeux ; leurs différentes façons de vibrer et de réagir aux inputs des joueurs. J’ai pris beaucoup de plaisir à tester différentes choses avec la DualSense. Par exemple, si vous essayez de dessiner sur l’eau, les gâchettes opposeront une plus grande résistance que sur une autre texture ; si vous dessinez sur le sol, la manette vibrera légèrement afin de vous faire ressentir la dureté de la terre… ce genre de choses.»

Et pas d’inquiétude si vous ne vous considérez pas comme un peintre en puissance. Nerveux sur notre capacité à apprécier le jeu en dépit de compétences limitées en dessin, Greg Lobanov s’est montré rassurant. « Aucun problème, je pense que vous vous y amuserez malgré tout ! » Et c’est là d’ailleurs l’une des choses dont est la plus fière la petite équipe responsable de Chicory : la grande variété d’expériences qu’il offre aux joueurs.

Chicory offre une grande variété d’expériences aux joueurs © Chicory Team/Finji

Lena Raine aux commandes de la bande originale

Chicory est également scruté de près par les amateurs de musique de jeu vidéo. La raison ? Le pédigrée de sa compositrice : Lena Raine. Étoile montante de la scène musicale depuis le succès de Celeste, l’Américaine est aussi connue pour la bande originale du MMORPG Guild Wars 2, et pour être la seule musicienne autre que C418 à avoir composé des titres pour Minecraft (inclus dans la Nether Update de 2020).

Nous avons logiquement voulu en savoir plus sur la genèse de sa collaboration avec l’équipe de Chicory. Qui a contacté qui au commencement ? «Je suis obsédé par les bandes originales ; c’était très important pour moi d’en avoir une qui sorte du lot [pour Chicory]. Je connais Lena depuis des années, et nous nous étions toujours dit que nous aimerions faire un jeu ensemble. Alors quand elle en a eu terminé avec Celeste , et que nous venions juste de commencer notre jeu, je l’ai recontacté. Elle a été immédiatement partante.»

Non seulement partante, mais aussi très inspirée. Lena Raine a déjà mis à disposition sur son Bandcamp huit pistes de la bande originale de Chicory, laquelle s’annonce déjà comme la plus importante qu’elle n’a jamais composé. C’est en tout 60 morceaux qui accompagneront les joueurs aussi bien dans les phases de puzzle, d’action ou de détente, et dans des styles beaucoup plus variés que ce à quoi la musicienne nous a habitués.

Au point que Greg et son équipe ont d’abord été surpris. « Je m’attendais à ce qu’elle compose des morceaux dans le style de Celeste ». Mais ce que Lena Raine leur a livré à la place s’est avéré non seulement très différent, mais aussi parfaitement raccord avec l’ambiance que le jeu voulait retransmettre. « Elle m’a dit qu’elle avait été très inspirée par l’Histoire qui entoure le jeu, la notion d’héritage, avec cet Ancien pinceau aux propriétés magiques et son porteur légendaire.» Une inspiration qui se traduit dans des sonorités bigarrées, et surtout plus orchestrales que sur Celeste. « Cela faisait longtemps qu’elle avait envie de participer à la création d’un grand jeu d’aventure comme le nôtre », ajoute encore Greg Lobanov. Comme quoi les grands esprits finissent toujours par se rencontrer.

Les multiples facettes de l’endive

On l’a dit : Chicory n’est pas qu’un simple jeu d’aventure . Greg Lobanov, Alexis Dean-Jones, Em Halberstadt, Preston Wright, Madeline Berger et Lena Raine sont parvenus à créer un jeu aux multiples facettes. Un motif de fierté pour son game designer, à qui il tarde de découvrir comment les joueurs s’approprieront sa création.

«Je suis très fier que notre jeu offre à la fois la possibilité de s’exprimer artistiquement, et qui soit également une aventure cool et complète à parcourir. Les joueurs parcourront le jeu de plein de façons différentes ; nous sommes très excités par cette idée. Elle s’est d’ailleurs illustrée pendant nos playtests. Il y a eu des gens qui étaient très fans des jeux Zelda, et qui ont joué à Chicory comme à un Zelda : en faisant tous les puzzles et en suivant l’histoire de A à Z. D’autres ont simplement voulu se détendre et dessiner. Ils en oubliaient que le jeu portait des enjeux scénaristiques et se contentaient de dessiner sur chaque tableau, prenant le temps de colorier la moindre fleur. Et dans les deux cas, les joueurs ont pris du plaisir ! Je suis très fier de ça.»

Un jeu aux multiples facettes © Chicory Team/Finji

Même son de cloche pour Alexis Dean-Jones, qui nous rappelle qu’il s’agit-là du premier jeu vidéo sur lequel elle travaille. «Nous avons vu beaucoup de gens découvrir Chicory ces derniers mois [lors des playtests, NDLR], et j’adore voir quelles sont leurs réactions en y jouant. À quoi s’attachent-ils le plus ? Quel est leur personnage favori ?» On s’imagine alors sans mal à quoi sera occupée toute l’équipe lorsque le jeu sera enfin disponible à tous la semaine prochaine : à éplucher frénétiquement la moindre publication, à guetter le moindre tweet de joueurs chroniquant leur découverte de Chicory.

De notre côté, il s’agira surtout de vérifier si la promesse d’un jeu accessible à celles et ceux ayant la sensibilité artistique d’un paillasson de magasin discount est tenue.

Télécharge ici et gratuitement l’application Red Bull TV pour profiter de nos vidéos, directs et événements de musique et de sports extrêmes sur tous tes écrans !