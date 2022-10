Mais comment choisir son premier skate ?

Pour acheter une planche, rendez-vous dans un skateshop. Il est important de noter que l’achat d’une planche dans un magasin spécialisé vous permettra toujours d’avoir exactement la bonne planche pour vous (ou presque). Un skateshop aura les produits et l'expertise nécessaires pour vous guider tout au long de votre achat. Vous aurez aussi l’occasion de trouver sur place des planches dans des matériaux originaux comme le bambou, le plastique ou encore la fibre de verre. Fuyez les centres commerciaux et les magasins de jouets qui ne pourront vous fournir que des planches brutes. Vous finirez toujours par revenir dans un véritable skateshop, où vous en aurez pour votre argent. Les planches de qualité sont fabriquées avec sept épaisseurs d’érable qui vous donneront l’équation parfaite pour rider. Enfin, les achats dans le ou les magasins spécialisés permettent également à la scène locale de se développer. Une sorte de cercle vertueux.

préféreront une largeur supérieure à 8 pouces. Si vous n’êtes pas encore certain de vos caractéristiques de ride, il est recommandé de commencer avec un deck de 8 pouces de large et 30 de long.