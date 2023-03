L'artisan et le scientifique aux côtés de Marco Odermatt

Chris Lödler est sur les pistes, vérifie la neige, demande l'avis de son athlète Marco Odermatt. C'est l'un des aspects de son travail de préparateur de skis. Les autres jours, Chris voit à peine la lumière du jour. Alors il ponce et lime, brosse et rabote, tire et repasse. Quelque part dans une cave, un garage, toujours à la recherche du réglage parfait avec lequel Marco domine l'élite mondiale.

Chris a grandi dans l'Arlberg et est l'homme de service de Marco depuis 2016. L'Autrichien a préparé les skis avec lesquels Marco est devenu champion du monde et champion olympique, avec lesquels il a remporté le classement général de la Coupe du monde et les globes pour les classements par discipline.

Chris est le préparateur de skis de Marco depuis 2016 © Red Bull / Bending Gates

L'une des plus grandes victoires est le titre mondial de Marco en descente en 2023. Chris prend cette victoire comme exemple pour décrire son influence : "Marco a gagné parce qu'il a fait une course parfaite, parce que sa tête était prête pour le très grand coup. Et parce que son matériel était adapté ce jour-là. Dans cet ordre d'importance".

Tüpflischisser, en allemand. Un mot curieux pour nous autres Autrichiens. Mais je pense qu'il s'applique à moi. Chris Lödler

Les souhaits de l'athlète dictent le travail de l'agent de service. "Les retours de Marco sont très précis et clairs, ce qui facilite mon travail", explique Chris. Le duo se rapproche de la perfection. Pas étonnant que Chris aime particulièrement un mot dans le dialecte nidwaldien de Marco : Tüpflischisser (Personne qui exécute quelque chose avec une précision rigoureuse, qui semble avoir un coup d'avance). "Un mot curieux pour nous autres Autrichiens. Mais je crois qu'il s'applique à moi".

Chris se déplace de course en course avec un atelier de ski mobile : Il y a des établis et des supports de skis. Avec un fer à repasser, il cire les skis, plus ou moins fort. Il travaille avec des lames de raclage en plastique, différentes brosses pour brosser les skis. Pour préparer les carres, il utilise des rabots à joues latérales, des équerres de carres, différentes limes, des papiers abrasifs, des diamants pour les carres ou des caoutchoucs d'enlèvement.

Lorsque les courses ont lieu en Europe, Chris transporte tout le matériel dans le bus de la marque de ski Stöckli, qui l'emploie depuis 2011. Pour les courses outre-mer, Chris emporte moins de matériel.

Bending Gates : Le matériel fait la différence

14 min Le matériel fait la différence Outre la préparation mentale et physique, les skis sont le compagnon le plus important de Marco et Loïc.

Comment choisir le plus rapide parmi 30 paires de skis

Marco dispose d'une dizaine de paires de skis par discipline. Lors des Championnats du monde 2023 à Courchevel, Chris avait toutefois emporté 30 paires pour la descente. La veille de la course, il en a préparé deux paires.

Pour choisir les plus rapides parmi 30 paires, il faut faire beaucoup de recherches : Comment sera la nuit et le temps le jour de la course ? Quelle est la nature de la piste ? La neige est-elle agressive, à gros grains, glacée ou cassante ? En conséquence, Chris déclare : "Le travail d'un préparateur est un mélange d'artisanat et de science".

Un mélange d'artisanat et de science. © Red Bull / Bending Gates

Mais que fait exactement un préparateur de skis avec toutes ces connaissances ? Chris l'explique à l'aide d'un exemple : "Si la neige est plutôt mouillée, la structure de la semelle doit être plus forte pour que l'eau puisse s'échapper. Celle-ci résulte du frottement lorsque le revêtement du ski touche la neige à grande vitesse. Si la semelle n'était pas structurée ou si elle l'était trop peu, un vide se créerait entre le ski et la neige et les propriétés de glisse ne seraient plus présentes. Le ski resterait collé à la neige".

Je veux que Marco sente que tout est prêt. Ma tranquillité est importante pour lui. Chris Lödler

Chris est bien plus que le "chuchoteur de ski" de Marco, comme l'appelle la marque de ski Stöckli. Pendant les périodes sans course, il leur arrive d'aller manger lorsque Chris passe devant le domicile de Marco sur le chemin de la manufacture Stöckli. Ils parlent alors aussi de choses privées.

Les détails font la différence © Alfred Jürgen Westermeyer

C'est ainsi qu'est née, au fil des années, une alchimie qui, en plus de toutes les connaissances techniques du ski, est également nécessaire : Chris est le dernier à voir Marco avant le départ de la course. Dans ces moments-là, il faut du calme et de la concentration. "Une confiance primaire dans le fait que tout va bien se passer", comme le dit Chris. "Je veux que Marco sente que tout est prêt. Mon calme est important pour lui".

Grâce au travail de Chris, à la cave sur les skis et sur la piste avec l'athlète, Marco brille au sommet de la hiérarchie mondiale. Et Chris brille un peu avec lui. Car la règle d'or est la suivante : des skis parfaitement préparés ne garantissent pas encore la victoire. Mais un matériel mal adapté rend les victoires pratiquement impossibles.