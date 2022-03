Le guide ultime du circuit de Djeddah

est le deuxième plus long du calendrier. En décembre dernier, les pilotes y roulaient à 264,4 km/h en moyenne (ce qui en fait également l'un des plus rapide), et Kimi Räikkönen y avait même atteint la vitesse de 336,6 km/h au bout de la ligne droite de 900 mètres, la plus longue du circuit.

, coéquipier de Pierre Gasly. "Je n’ai jamais conduit sur un circuit avec des virages comme celui-ci auparavant, donc c’était assez spécial." D'autant plus que le circuit de Djeddah est composé de 27 virages, 16 à gauche et 11 à droite, ce qui en fait le plus sinueux du calendrier.

qui s'était retrouvé en travers de la piste. Juste avant la course, Checo avait d'ailleurs eu un pré-sentiment, en déclarant : "J'espère que nous ne verrons pas d'accident grave. J'ai le sentiment que le circuit nous fait prendre trop de risques injustifiés. Avec les vitesses auxquelles nous roulons et les écarts de vitesse avec d'autres voitures éparpillées sur la piste, c'est un peu inutile. Mais je pense que nous en reparlerons après le week-end."

Le plus sinueux, mais peut-être aussi le plus dangereux. En décembre dernier, le niveau de sécurité du circuit avait en effet été vivement critiqué à la suite de plusieurs accidents, dont un impressionnat carambolage impliquant