Le guide ultime du circuit de Sakhir

Situé en plein désert, le circuit de Sakhir est sorti de terre en 2004 après un an et quatre mois de travaux. Imaginé par Hermann Tilke - architecte allemand à l'origine des circuits les plus récents du calendrier - ce tracé 5,412 kilomètres se caractérise par ses courbes rapides, quelques épingles serrées, et quatre lignes droites où les monoplaces atteignent généralement des vitesses allant jusqu’à 300 km/h. Des lignes droites qui favorisent largement les dépassements, tout comme les trois zones de DRS du circuit. Le circuit de Sakhir étant d’ailleurs celui qui en compte le plus.