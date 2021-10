Environ 6 km avec l’accélérateur à fond 70% du temps, des bosses, des bourrasques, des courbes assassines à 180 km/h de vitesse moyenne et des forces de 5G dans le casque : si le circuit de Silverstone n’est plus le temple de la vitesse qu’il fut dans les années 50, aucun pilote n’est totalement cool dans sa combi en prenant le volant en Grande-Bretagne. D’autant plus que la bête affiche, depuis peu, une nouvelle surface et des temps au tour plus rapides d’une seconde. Pour décrocher des points ou plus, il faut donc négocier comme jamais ses tournants majeurs. Oui, mais lesquels ? On fait le point.