Né en 1921 et niché dans les belles - et vallonnées - Ardennes belges, Spa-Francorchamps fait partie des circuits historiques de la F1, puisque les pilotes slaloment entre ses vibreurs depuis 1950, année de naissance du championnat. Et ce même si le circuit initial, trop dangereux selon les pilotes des premières années, s'est absenté du calendrier pendant plus de dix ans entre 1969 et 1983 avant de faire son retour sous une nouvelle forme.

Né en 1921 et niché dans les belles - et vallonnées - Ardennes belges, Spa-Francorchamps fait partie des circuits historiques de la F1, puisque les pilotes slaloment entre ses vibreurs depuis 1950, année de naissance du championnat. Et ce même si le circuit initial, trop dangereux selon les pilotes des premières années, s'est absenté du calendrier pendant plus de dix ans entre 1969 et 1983 avant de faire son retour sous une nouvelle forme.

Né en 1921 et niché dans les belles - et vallonnées - Ardennes belges, Spa-Francorchamps fait partie des circuits historiques de la F1, puisque les pilotes slaloment entre ses vibreurs depuis 1950, année de naissance du championnat. Et ce même si le circuit initial, trop dangereux selon les pilotes des premières années, s'est absenté du calendrier pendant plus de dix ans entre 1969 et 1983 avant de faire son retour sous une nouvelle forme.

Son tracé atypique, fait de courbes lentes et rapides, d'épingles abordées à 70 km/h, de gros dénivelés épousant le relief local et de longues lignes droites où l'on peut dépasser les 320 km/h en font une étape aussi difficile qu'incontournable. Et si les fans de F1 l'attendent de pied ferme chaque année, il s'agit aussi du circuit préféré de votre pilote préféré. Pourquoi ? Parce que tout le monde l'aime, ou presque.

Son tracé atypique, fait de courbes lentes et rapides, d'épingles abordées à 70 km/h, de gros dénivelés épousant le relief local et de longues lignes droites où l'on peut dépasser les 320 km/h en font une étape aussi difficile qu'incontournable. Et si les fans de F1 l'attendent de pied ferme chaque année, il s'agit aussi du circuit préféré de votre pilote préféré. Pourquoi ? Parce que tout le monde l'aime, ou presque.

Son tracé atypique, fait de courbes lentes et rapides, d'épingles abordées à 70 km/h, de gros dénivelés épousant le relief local et de longues lignes droites où l'on peut dépasser les 320 km/h en font une étape aussi difficile qu'incontournable. Et si les fans de F1 l'attendent de pied ferme chaque année, il s'agit aussi du circuit préféré de votre pilote préféré. Pourquoi ? Parce que tout le monde l'aime, ou presque.

Avec ses 7,0004 km, le circuit est le plus long du calendrier de F1 actuel. Les 102,2 mètres qui séparent les points les plus hauts et les plus bas du tracé, eux, lui offrent le dénivelé le plus important de la saison. En revanche, les Ardennes étant la région la plus pluvieuse de Belgique, les monoplaces y ont déjà roulé sous l'eau pendant 20 éditions consécutives !

Avec ses 7,0004 km, le circuit est le plus long du calendrier de F1 actuel. Les 102,2 mètres qui séparent les points les plus hauts et les plus bas du tracé, eux, lui offrent le dénivelé le plus important de la saison. En revanche, les Ardennes étant la région la plus pluvieuse de Belgique, les monoplaces y ont déjà roulé sous l'eau pendant 20 éditions consécutives !

Avec ses 7,0004 km, le circuit est le plus long du calendrier de F1 actuel. Les 102,2 mètres qui séparent les points les plus hauts et les plus bas du tracé, eux, lui offrent le dénivelé le plus important de la saison. En revanche, les Ardennes étant la région la plus pluvieuse de Belgique, les monoplaces y ont déjà roulé sous l'eau pendant 20 éditions consécutives !