Le guide ultime du circuit de Yas Marina.

Nous y sommes presque. Le season finale de la F1 aura lieu lors du Grand Prix d'Abu Dhabi les 6 et 7 décembre. Ce sera la conclusion d'une saison 2025 absolument folle au cours de laquelle Max Verstappen est remonté sur les deux pilotes McLaren. Alors qu'il était à 104 points derrière Oscar Piastri après la pause estivale, le voilà désormais à 12 points de Lando Norris, en première place au classement. Autant dire que les qualifications s'annoncent sous haute tension, et qu'

. elle aura lieu sur un circuit de Yas Marina réinventé en 2021. L'occasion de (re)faire les présentations.