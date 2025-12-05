Le guide ultime du circuit de Yas Marina.

- Construction : 2007
- Première course en F1 : 2009
- Localisation : Île de Yas
- Longueur : 5,281 kilomètres
- Nombre de virages : 16
- Vainqueur des dix dernières éditions : Lando Norris (2024), Max Verstappen (2023), Max Verstappen (2022), Max Verstappen (2021), Max Verstappen (2020), Lewis Hamilton (2019), Lewis Hamilton (2018), Valtteri Bottas (2017), Lewis Hamilton (2016), Nico Rosberg (2015), Lewis Hamilton (2014).
- Plus grand nombre de victoires : Lewis Hamilton (5)
- Record du tour : Kevin Magnussen Verstappen (1 min 25 s 637)
Nous y sommes presque. Le season finale de la F1 aura lieu lors du Grand Prix d'Abu Dhabi les 6 et 7 décembre. Ce sera la conclusion d'une saison 2025 absolument folle au cours de laquelle Max Verstappen est remonté sur les deux pilotes McLaren. Alors qu'il était à 104 points derrière Oscar Piastri après la pause estivale, le voilà désormais à 12 points de Lando Norris, en première place au classement. Autant dire que les qualifications s'annoncent sous haute tension, et qu'il ne faudra pas passer à côté de la dernière course de l'année. elle aura lieu sur un circuit de Yas Marina réinventé en 2021. L'occasion de (re)faire les présentations.
01
Un circuit moderne relifté
Construit sur l'île artificielle de Yas, dans le désert émirati, le circuit ultra moderne de Yas Marina fait partie des quelques tracés sur lesquels les pilotes tournent dans le sens anti-horaire. Si le tracé d'origine comportait 21 virages pour une longueur totale de 5,554 kilomètres, ses modifications récentes ont réduit ce nombre à 16 pour 5,281 kilomètres. L'objectif de ces travaux : favoriser les dépassements et offrir plus de spectacle aux spectateurs.
"C’est un moment incroyable dans l’histoire du circuit de Yas Marina", s'enthousiasmait alors Saif Al Noaimi, directeur adjoint d’Abu Dhabi Motorsports Management. "'Ce sont les premières évolutions apportées au circuit depuis sa construction, en 2009. Depuis, les F1 ont évolué au niveau du design et des performances. Nous progressons aussi pour offrir l’expérience ultime lors des épreuves organisées sur le circuit", poursuit-il.
Parmi ces modifications, la chicane du premier secteur qui a disparu au profit d'une longue ligne droite qui débouche sur l’épingle nord, agrandie pour devenir une zone de dépassements. Les virages lents, situés dans le secteur Marsa Corner ont été remplacés par un virage surélevé et ceux du secteur de l’hôtel Yas ont été élargis pour permettre aux pilotes de ne pas perdre leur adhérence.
02
Fins de saisons explosives
"J’ai toujours aimé cette course, il y a une atmosphère particulière car c’est la dernière course de la saison, la fin de tout le travail acharné d’une année", confiait il y a quelques années le pilote Alpine Pierre Gasly à F1only.fr. "La piste elle-même est assez intéressante, bien que le tracé ait été modifié, ce qui la rend globalement un peu plus rapide et plus fluide."
Si le Grand Prix d'Abu Dhabi n'est pas réputé pour être le plus spectaculaire, donc, il a pourtant été le théâtre de quelques courses marquantes au cours de ses 16 ans d'existence.
Parmi elles, celle de l'année 2010 où pas moins de quatre pilotes étaient en lice pour le titre de champion du monde : Sebastian Vettel, Mark Vebber, Fernando Alonso et Lewis Hamilton. Au terme d'un Grand Prix riche en rebondissements, Sebastian Vettel a arraché la victoire et remporte sa quatrième couronne mondiale au volant d'une Red Bull.
L'ultime Grand Prix de l'année 2018 est marquée par la retraite - provisoire - de Fernando Alonso. Si l'Espagnol n'avait terminé qu'à la 11ème place, Sebastian Vettel et Lewis Hamilton, premier et deuxième de la course, n'ont pas manqué pas de lui rendre un bel hommage en réalisant tous les deux une série de donuts sur la ligne d'arrivée du circuit devant des fans en folie.
Pourtant, cette course aurait pu connaître un final beaucoup moins euphorique. Au premier tour, la Renault de Nico Hülkenberg et la Haas de Romain Grosjean se sont accrochées au sixième virage. La Renault est alors partie en tonneaux et l'Allemand s'est retrouvé tête en bas, avant de réussir à s'extirper de la monoplace.
Et c'est également là, en 2021, que s'est joué le final dantesque de la saison, Max Verstappen remportant le titre mondial lors du dernier tour du Grand Prix et de l'année après un drama réglementaire mémorable et un dépassement au buzzer sur Lewis Hamilton.
L'ultime course de la saison 2025 sera-t-elle aussi mémorable ? Avec trois pilotes en position de remporter le titre, et un Lando Norris qui sent Max Verstappen se rapprocher, tous les regards seront résolument tournés vers l'île de Yas ce weekend ! Rendez-vous les 6 et 7 décembre !
