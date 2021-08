Le guide ultime du circuit de Zandvoort

Et pour cause. Avec pas moins de 30 Grands Prix qui s’y sont disputés entre 1952 et 1985, le circuit hollandais fait partie des plus utilisés de l'histoire de la discipline. Inauguré en 1948, deux avant le premier Grand Prix des Pays-Bas, et quatre ans avant sa première apparition au calendrier officiel de la FIA, le circuit a subi de profondes transformations au cours de son histoire. À tel point qu’il n’a désormais plus rien à voir avec l’originel, sur lequel Niki Lauda a notamment signé son plus grand nombre de victoires (et sa dernière). De ce dernier, il ne subsiste, en effet, que la ligne droite des stands et son mythique premier virage, autrement connu sous le nom de Tarzan. Oui, Tarzan.