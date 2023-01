Claire Danson et Natascha Badmann: "on n'a pas besoin de jambes pour voler"

Natascha Badmann: Non, parce que ce n'est pas le but de cette course. J'y participe depuis le début. Mais je ne me suis jamais préoccupé de ma distance. L'important, c'est de profiter de cette journée et de motiver le plus grand nombre de personnes possible à courir également.

Claire Danson: C'est la même chose pour moi. L'événement a naturellement une signification très particulière pour moi. À l'hôpital après l'accident, ils m'ont dit : "Tu ne marcheras plus jamais. Il n'y a pas de traitement, et il n'y a même pas d'espoir de traitement." C'est incroyablement dur. Mais c'est exactement ce que fait la course mondiale Wings for Life : Elle vous donne de l'espoir. Et même s'il est peut-être trop tard pour moi, elle peut être d'une grande aide pour beaucoup d'autres personnes ! Après tout, il faut savoir que les lésions de la moelle épinière n'affectent pas seulement la personne blessée, mais aussi toutes les personnes qui l'entourent. C'est pourquoi il est si important de savoir qu'il existe des personnes qui ne vous abandonnent pas, mais qui cherchent des solutions.