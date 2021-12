Quand on a planifié le projet, on a envisagé toutes les options pour atteindre le sommet. Le treuil et le scooter des neiges faisaient évidemment partie de notre liste. Mais un hélicoptère ? On ne pensait pas que cela fonctionnerait. On a discuté avec les Flying Bulls et finalement, ils nous ont convaincu. Nous avions besoin de beaucoup de vitesse pour sauter un kicker à l’envers. En fait, c’était le seul moyen d’y arriver. Je ne savais pas du tout à quoi m’attendre. Les pilotes des Flying Bulls, Christoph (Oberhumer) et Mirko (Flaim) maîtrisent parfaitement le AS 350 B3+ Ecureuil. Et finalement, je me suis senti capable de contrôler mon ride. Je n’avais jamais ressenti autant de force G auparavant. Quand l’hélicoptère tire, il faut se cramponner sur la board. L’erreur ne pardonne pas.