Clemens Millauer - Une fie ligne

Une bonne descente en snowboard, c’est avant tout une question de fluidité : la vitesse prise à l’atterrissage te propulse dans le virage suivant, la trajectoire ouvre le saut, et un bon timing permet d’enchaîner les figures pour en faire un ensemble harmonieux. Mais que se passe-t-il quand, entre le départ et l’arrivée, dix figures t’attendent, qui doivent toutes être négociées différemment ? Chaque transition devient alors un défi en soi, la frontière entre la joie et l’échec est très mince. Au Kreischberg, le snowboardeur pro Clemens Millauer s’est lancé exactement ce défi. Sur un parcours spécialement aménagé, le snowboardeur autrichien enchaîne des poutres d’équilibre, des rails, des wallrides, des transferts et des sauts en une seule descente. Il ne s’agit pas seulement de réussir chaque figure, mais aussi de garder le contrôle après chaque obstacle et de maintenir le flow jusqu’à la fin.

Une ligne très fine – entre un « perfect run » et l'échec © Sam Strauss / Red Bull Content Pool Quotation « Quand j’ai descendu le parcours pour la première fois, j’ai tout de suite compris : ça va être un énorme défi. » Clemens Millauer

30 tentatives. Un seul run : derrière ces quelques minutes de vidéo, il y a dix jours de montage, d’innombrables heures de travail de l’équipe de shape, des essais et des erreurs… et les nombreuses tentatives de Clemens Millauer. Au final, seul ce run compte. « Quand j’ai parcouru le parcours pour la première fois, j’ai tout de suite compris : ça allait être un énorme défi. J’étais déjà un peu nerveux à l’idée de m’être fixé un objectif trop ambitieux », explique Clemens Millauer. « Quand on parcourt un parcours aussi long avec dix obstacles très différents, chaque passage doit être parfait. Si j’en rate ne serait-ce qu’un seul, c’est tout le reste de la descente qui en pâtit. »

01 Toutes les bonnes choses vont par dix

Dix figures, un parcours et une seule mission : le parcourir de haut en bas, sans aucune erreur. Le snowboardeur autrichien et olympien Clemens Millauer est connu pour ses vidéos et ses projets cinématographiques créatifs et hors du commun. Pour sa dernière aventure, le rider Red Bull s’est lancé un défi très particulier au Kreischberg à la fin de la saison d’hiver dernière. Trente tentatives, dix figures complètement différentes et un parcours d’obstacles spécialement construit pour le projet, dans le style de Ninja Warrior, ont poussé Clemens Millauer à donner le meilleur de lui-même.

02 De la planche à dessin à la neige

Le simple fait que ce parcours ait pu prendre forme exactement comme Clemens Millauer l’avait imaginé a été un défi particulier. En effet, la pente, les transitions et la vitesse doivent s’articuler de telle sorte que les dix obstacles ne fonctionnent pas seulement individuellement, mais forment un parcours cohérent. Charles Beckinsale et son équipe de shapers ont travaillé pendant une dizaine de jours à la construction, ont testé les éléments et les ont ajustés. La pluie et les températures printanières ont rendu le travail au Kreischberg encore plus difficile. Juste avant le premier jour de tournage, l’équipe a encore enchaîné une journée de 18 heures.

Clemens Millauer, le génie du snowboard © Markus Berger / Red Bull Content Pool Quotation « C’est vraiment une sensation de dingue quand, tout à coup, ce que tu as dessiné prend vie. » Clemens Millauer

Quand Clemens Millauer a vu ses idées et ses croquis prendre forme dans la neige, ça a été un moment vraiment spécial : « C’est vraiment une sensation de dingue quand, d’un coup, ce que tu as dessiné devient réalité. » Ensuite, le vrai boulot a commencé – sur le snowboard.

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10 figures – et chacune un défi en soi

Un défi au carré : il ne s’agissait pas seulement de réussir chaque figure en soi. Il fallait aussi absolument aborder la figure suivante à la bonne vitesse et avec une ligne impeccable. Chaque figure et chaque réception déterminaient ce qui était encore possible ensuite. Une seule erreur et tout le parcours recommençait depuis le début. Obstacle après obstacle, Clemens a trouvé la bonne ligne, la bonne vitesse et le timing nécessaire. Au niveau du kicker, Clemens Millauer devait franchir le gap en venant des Balance Beams et du High Rail. En même temps, il ne devait pas prendre trop de vitesse, car le Double Wall Ride l’attendait juste après. « Celui-là m’a vraiment donné du fil à retordre. Je n’avais encore jamais fait un truc pareil de ma vie », a souligné Millauer lors du « track walk ». Sur le wall ride, il fallait doser parfaitement la vitesse pour pouvoir prendre la bonne ligne. Il a fallu une vingtaine de tentatives au pro du snowboard avant que tout ne soit au point.

Le défi : enchaîner tous les obstacles en un seul passage © Sam Strauss / Red Bull Content Pool