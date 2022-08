La moitié de l'histoire du cliff-diving en Suisse commence dans les années 1980 à Zurich, au sein de l'association des plongeurs zurichois. Là-bas, on commence à organiser des spectacles de plongeon pour augmenter les caisses de l'association. On est sûr que plus le saut est haut, plus la chance d'obtenir des spectacles payants est grande. On réfléchit, on cherche et on finit par tomber sur une pelleteuse flottante dans un lac de barrage près de Winterthur. "Nous avons pu monter différentes plates-formes sur celle-ci, ce qui nous a permis de sauter jusqu'à 22 mètres de haut", se souvient Peter Rüedi, l'une des forces motrices derrière le projet.

La drague transformée en plongeoir © via Peter Rüedi

La drague est un coup de chance. "Au début, elle était en service. Nous ne pouvions donc sauter que lorsqu'il n'y avait pas de travaux de dragage", explique Rüedi. Quelques années plus tard, l'engin de chantier est mis hors service, les plongeurs zurichois le reprennent, le transforment entièrement en plongeoir flottant et le stationnent sur le lac de Zurich. "Pour les spectacles sur le lac de Zurich, nous le faisions transporter, nous l'ancrions et notre installation était terminée". Le point culminant était la fête du lac de Zurich (connue plus tard sous le nom de Züri Fäscht), où des dizaines de milliers de personnes assistaient aux spectacles devant Bellevue.

Le plongeoir transformé lors du Züri Fäscht © via Peter Rüedi

Ils sont fous, ces sauteurs

L'un des plongeurs du groupe de spectacle est Frédéric Weill, un ambitieux plongeur de haut vol à l'adolescence, qui a ensuite cherché ses limites dans des sauts de tête jusqu'à 35 mètres de hauteur. Il représente l'autre moitié de l'histoire du cliff-diving en Suisse : à la fin des années quatre-vingt, Frederic Weill et sa femme Silvia - qui a également un passé de plongeuse - s'installent à Avegno, au Tessin, et sautent dans la Maggia et la Verzasca depuis les nombreux rochers exposés. Silvia Weill se souvient : "La plupart des clubs et des associations nous traitaient de fous et nous coupaient la parole. On interdisait aux plongeurs de haut vol actifs de participer à nos manifestations. Mais nous voulions établir le saut de grande hauteur comme discipline sportive". C'est pourquoi les Weill fondent, avec la légende italienne du plongeon Klaus Dibiasi, la World High Diving Federation.

En 1992, ils organisent les premiers Swiss Open Cliff Diving Championships à Ponte Brolla. "Les athlètes passaient la nuit sur le terrain de camping et le soir, nous faisions un barbecue ensemble à la maison", se souvient Silvia Weill. Son mari remporte la victoire, Peter Rüedi participe également. D'autres événements nationaux suivent, les premiers championnats internationaux ne sont qu'une question de temps. En 1997, c'est chose faite. "Red Bull nous a soutenus en tant que sponsor principal. A Brontallo, nous avions un lieu, certes difficile d'accès, mais absolument unique en tant qu'installation naturelle", décrit Silvia Weill. Depuis la plate-forme, les athlètes regardent dans un trou presque rond avec une eau profonde et cristalline. Les spectateurs sont assis dans un amphithéâtre naturel. Les sauteurs traversent le public lorsqu'ils sortent de l'eau et remontent pour le saut.

Brontallo 1998 - La deuxième édition du Red Bull Cliff Diving © via Frederic Weill

Un saut sacré à Hawaï

Suivent des compétitions en Italie, en Croatie et finalement à Hawaï. Pendant plusieurs années, Silvia et Frederic Weill font des recherches et entretiennent des contacts, jusqu'à ce que des locaux leur montrent le lieu sacré pour eux, où au 18e siècle, le roi Kahekili et ses guerriers avaient sauté dans l'eau d'une vingtaine de mètres. L'événement Cliff Diving organisé en 2000 à Hawaï marque un retour aux sources de ce sport. "Nous n'avions pas le droit de percer un trou ou de déplacer une pierre dans ce lieu sacré", explique Silvia Weill pour décrire les défis à relever. La plateforme de saut est construite sur l'île voisine de Maui et y est amenée par hélicoptère. "Elle était debout, ancrée uniquement par des cordes et des poids, et juste assez stable pour que la compétition puisse avoir lieu".

Hawaï - La finale du WHDF Cliff Diving World Cup en 2000 © via Frederic Weill

A partir de 2002, Red Bull et la World High Diving Federation prennent des chemins différents. Toutes deux développent leurs séries de compétitions. Dès 1998, Swiss Olympic reconnaît la WHDF et ses championnats. En 2013, le high diving fait pour la première fois partie des championnats du monde de la Fédération internationale de natation (FINA). Les casse-cou sont aussi devenus officiellement des sportifs sérieux.