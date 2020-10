Summer Clips : Le Best Of des clips de rap suisse sortis cet été

FC Banger

Dixit le titre de leur morceau, pour Mendosa et Ministre c’est Hala Madrid everyday. D’ailleurs Karim si tu nous lis, regarde le clip de La Dé et revient à Lyon stp. Du côté des clubs français, c’est le Paris Saint-Germain que valide Dmcs , lui qui arbore fièrement le maillot pour son feat avec Tamsa .

Dixit le titre de leur morceau, pour Mendosa et Ministre c’est Hala Madrid everyday. D’ailleurs Karim si tu nous lis, regarde le clip de La Dé et revient à Lyon stp. Du côté des clubs français, c’est le Paris Saint-Germain que valide Dmcs , lui qui arbore fièrement le maillot pour son feat avec Tamsa .

Force est de constater que les goûts de nos mc suisses sont éclectiques au possible : La Premier League et plus particulièrement Chelsea semblent matrixer

Force est de constater que les goûts de nos mc suisses sont éclectiques au possible : La Premier League et plus particulièrement Chelsea semblent matrixer Izos , tandis que l’écusson du géant bavarois trône fièrement sur le jersey d’ Escro Dinero . Dans le clip « Timeless » du collectif Ozadya , la tendance c’est Forza Milan, pendant que T2 du trio SKPG revêt les couleurs de l’Ajax Amsterdam entre deux chicha double pomme.

Force est de constater que les goûts de nos mc suisses sont éclectiques au possible : La Premier League et plus particulièrement Chelsea semblent matrixer Izos , tandis que l’écusson du géant bavarois trône fièrement sur le jersey d’ Escro Dinero . Dans le clip « Timeless » du collectif Ozadya , la tendance c’est Forza Milan, pendant que T2 du trio SKPG revêt les couleurs de l’Ajax Amsterdam entre deux chicha double pomme.

Clutch Time