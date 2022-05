Comment choisir sa planche de surf ?

On est prêt à le parier : le documentaire "À la Folie " sur Justine Dupont - à découvrir dès le 8 avril sur Red Bull TV - va vous donner des envies de surf . En attendant le grand jour, il nous semble donc nécessaire de vous rappeler qu'on ne se jette pas à l’eau les yeux fermés et qu’un certain nombre de choses sont à prendre en compte avant de se mesurer aux forces de l’océan. La plus importante d'entre elles ? Sans doute le choix de votre planche.

Découvrez le documentaire À la folie et revivez la saison 2020 de Justine comme si vous y étiez

33 min À la folie Préparez-vous pour un voyage au cœur des plus grosses vagues du monde avec Justine Dupont dans le film "À la folie".

Si les premières boards - dont les premières traces remontent au 15ème siècle - étaient de "simples" planches de bois qui pouvaient peser jusqu’à 50 kilos (mieux valait être costaud), elles se déclinent aujourd’hui sous plusieurs formes et différentes tailles : de la longboard, qui peut atteindre les 3 mètres, à la shortboard, plus petite et idéale pour tenter toutes sortes de tricks sur les vagues. Mais comment savoir vers laquelle se tourner lorsqu’on débute ? On demandé à celle qui est considérée comme la meilleure de la discipline : Justine Dupont .

À Nazaré, capitale du surf de gros © Hugo Silva/Red Bull Content Pool

Longueur et largeur : l'accord parfait

"Le surf, c’est avant tout de la glisse", explique-t-elle. "Et avant de pouvoir glisser sur une vague, il faut surtout pouvoir flotter sur sa planche." Pour y parvenir plus facilement, le meilleur moyen est donc de s’orienter vers une longboard "qui est une planche qui a beaucoup de flottabilité", et la choisir suffisamment large "afin d’avoir un maximum de stabilité", poursuit-elle.

Justine Dupont © Leo Francis/Red Bull Content Pool

On l’a dit, les longboards peuvent avoisiner les 3 mètres de long. Mais comment savoir quelle taille vous conviendra ? "Tout dépend de votre gabarit", répond tout simplement Justine Dupont. "8 pieds c’est le minimum, même si ça peut paraître un peu grand. J’ai personnellement commencé avec un "gun" de cette taille que j’avais piqué à mon père et c’était parfait. J’ai longtemps surfé avec, c’est une planche que je conseillerais car elle te permet malgré tout de prendre pas mal de petites vagues dans la mousse." Et c'est finalement tout ce qu'on recherche dans le surf, n'est-ce pas ?

Certes, ce type de planche peut d'abord paraître difficile à manoeuvrer, mais Justine Dupont l'affirme : "il vaut mieux faire ça plutôt que de se précipiter vers une petite planche parce que ça donne un certain style, juste parce qu'on veut aller trop vite. En prenant 20 vagues par session avec une grande planche avec laquelle tu es stable, tu progresseras beaucoup plus vite qu'en ne prenant que 3 vagues avec une shortboard." Questions de logique, finalement. "Une fois que tu auras progressé, alors là seulement, tu pourras t'orienter vers une plus petite planche avec laquelle tu pourras faire des figures."

Planche en mousse et bodysurf

Comme c'est le cas pour d'autres disciplines, l'apprentissage du surf ne se limite pas qu'à une seule méthode. Et ce n'est pas la waterwoman qui dira le contraire, elle qui affirme que les novices peuvent choisir une planche en mousse pour se faire la main. L'objectif de celle-ci ? Éviter de se blesser. Que ce soit à cause de rafales de vent, d’une collision avec un autre surfeur ou d’une simple chute, les chocs peuvent être violents lorsqu'on surfe. En plus de limiter les éventuels dégâts, donc, les planches en mousses sont également plus facile à manoeuvrer. C'est donc tout bénéf'.

La surfeuse Justine Dupont charge la plus belle vague de sa vie à Nazaré © Red Bull

Enfin, "je pense qu’il est toujours intéressant de passer par le bodysurf pour comprendre comment fonctionnent les vagues. Si le leash (la corde reliée à la planche que l'on accroche à son poignet) se casse, il faut impérativement savoir revenir sur la rive sans se faire emporter par le courant, et le bodysurf peut vous aider à apprendre à le faire, c'est donc super important."

Bonus : les règles d'or du surfeur débutant

N'hésitez pas à vous renseigner auprès des shapers (les concepteurs de planches). On l'a dit, la forme, la taille, et le poids de votre planche peuvent varier en fonction de votre gabarit et rien ne vaut l'oeil avisé d'un professionnel pour vous renseigner.

Avant vos sorties, renseignez-vous toujours sur le spot, les courants, les risques, et la météo .

Soyez toujours accompagné par un surfeur plus expérimenté afin d'éviter le moindre incident.

