Construire soi-même son curb pour skateboard : le guide complet

Non content d’être l’objet de confusions lexicales (pour les américains, « Curb » est, littéralement, un trottoir, notre curb est leur « Ledge » et notre ledge leur « Hubba »), le célèbre bloc aux bords glissants vous permet de repousser toujours plus loin les limites de vos tricks et de vous offrir d’excitantes expériences. De la même manière que tous les chemins mènent à Rome, il y a de multiples façons de construire un curb — deux palettes de chantier et des plaques métalliques vous y mèneront tout droit. Mais on peut, bien sûr, faire encore mieux.

Comment ? C’est ce que vont nous expliquer nos chers collègues du Monster Skateboard Magazine. Il y a peu, ils ont sorti leur guide de référence, en collaboration avec le site de vente en ligne Skate Deluxe. Les débutants peuvent y trouver tout ce dont ils ont besoin pour s’immerger pleinement dans le skateboard. En coopération avec Monster, c’est à nous de vous proposer un guide vraiment professionnel pour fabriquer vous-même un curb. Allez, on se retrousse les manches, on affûte ses outils et c’est parti ! (d’après une idée de Niklas Isenberg, croquis de Peter Zapasnik)

Un curb à monter soi-même © [unknown]

À noter, en premier lieu : ce curb fait 240 cm de longueur pour 60 cm de profondeur et 30 cm de hauteur, dimensions idéales pour la plupart des tricks. Il faudra vous procurer le matériel dans un magasin de bricolage. On peut récupérer gratuitement des palettes de chantier à trois heures du matin, mais ça n’est tout de même pas la panacée… En faisant ses courses dans un magasin de bricolage, il y a généralement moyen de faire scier gratuitement des panneaux et des tasseaux en bois. C’est sain pour l’économie, cela permet également d’économiser beaucoup de temps, afin de perfectionner son backtail. Deuxième chose à garder en tête : nous vous guidons ici dans un pas-à-pas plutôt détaillé, cela ne devrait donc pas vous poser de difficultés insurmontables. Aussi, si cela ne marchait pas, ne nous tenez-en pas rigueur ! Si Dieu ne vous a donné aucun talent pour le bricolage, demandez plutôt de l’aide à quelqu’un qui s’y connaît avant d’aller dépenser votre argent de poche dans un magasin de bricolage ou de vous couper une oreille à la Van Gogh. Et prenez également soin de vos doigts — nous n’en sommes pas responsables !

Vous aurez donc besoin de :

1 panneau de contreplaqué de 90x140 cm, d’une épaisseur de 2 cm. À faire découper :

1 panneau de 60x240 cm et 1 panneau de 30x240 cm

8 tasseaux de bois de 5X10 cm, d’une longueur de 240 cm. À faire découper :

12 panneaux de 53 cm, 6 panneaux de 30 cm

1 profilé en L en acier (5x5 cm, 240 cm de long, environ 6 mm d’épaisseur)

1 sachet de vis à bois (6 cm)

1 sachet de vis à bois (3 cm)

Un mètre ruban, un crayon, une perceuse/visseuse sans fil (cruciforme), une scie sauteuse

Le socle © [unknown]

01 Socle

À la base, un curb est constitué de deux panneaux de bois. Celui du bas forme le socle, celui du haut, soutenu par des piliers en bois, forme le couvercle. Pour le socle, découpez à la scie 12 panneaux de 53 cm de long dans les longs tasseaux en bois (un tasseau est suffisant pour quatre panneaux). Sciez ensuite 6 morceaux de 30 cm dans un autre tasseau. Ne jetez rien, cela sera utile après ! Prenez maintenant 2 des panneaux de 53 cm et vissez-les à deux longs tasseaux, comme sur le croquis ci-dessus. C’est la base de votre curb. Pour éviter que le bois ne se fende, il est conseillé de prépercer légèrement les trous.

Le cadre du couvercle © [unknown]

Il vous reste maintenant encore 9 tasseaux de 53 cm. Ils vont vous permettre de construire le cadre du couvercle, à une distance constante de 25 cm. Afin que même les plus costauds n’endommagent pas le curb lors de leurs tentatives de nosewheelie, le cadre supérieur doit être un peu plus solide.

Les piliers © [unknown]

02 Les piliers

Si, jusqu’ici, vous avez respecté le déroulé, il doit maintenant vous rester 6 tasseaux de 30 cm. Vissez-les dans le cadre de base, comme indiqué ci-dessus. Prenez quatre vis par tasseau (deux de chaque côté), cela vous garantit une structure durable.

Visser à fond. © [unknown]

Désormais, le cadre inférieur est maintenu au cadre supérieur par les piliers. Positionnez le curb de préférence sur le côté et vissez le cadre comme précédemment (4 vis par tasseau, 2 de chaque côté). Votre structure en bois devrait maintenant être stable, mais attention : évitez les mauvais alignements ! En cas de doute, poncez légèrement.

03 Habillage

Prenez maintenant vos grands panneaux de bois, ceux que vous avez déjà sciés. Celui de 60x240 cm vient sur le dessus, celui de 30x240 cm sur le côté en contact avec le skate. En général, les curbs ouverts sur le devant sont peu appréciés des skaters, au moins dans 90 % des cas. Si vous voulez faire du skate sur les deux côtés, servez-vous des deux panneaux de 30x240 cm restants. Vissez le tout en veillant à ce que les vis soient vraiment à plat sur les panneaux de bois et qu’elles ne dépassent pas. Dans le cas contraire, elles occasionneront de sévères accrocs sur vos boards. Pas terrible…

Le rebord en métal © [unknown]

04 Rebord en métal

Il ne manque plus que le rebord en métal et la session peut commencer. Percez deux trous aux deux extrémités de votre profilé en L, en haut et sur le côté, à quelques centimètres du bord, à l’aide d’une mèche à métaux de 0.5 cm. Les trous de perçage à chaque extrémité doivent être légèrement décalés les uns par rapport aux autres, sinon les vis risquent, par la suite, de se toucher dans le bois. Avant d’insérer les vis, il faut percer les trous avec une mèche de 1 cm afin que les têtes de vis ne dépassent pas (comme sur le croquis en haut à droite). Je vous laisse imaginer ce qui va vous arriver si vous y butiez. Outch !

Le voilà… votre curb ! © [unknown]

05 Tadaa – fertig!

C’est fini — facile, non ? Vérifiez à nouveau toutes les vis pour que rien ne dépasse, poncez les éventuelles aspérités et c’est parti pour le parking. Si vos amis sont trop paresseux pour vous aider à le porter (et ceci, bien que vous ayez fait tout le travail, eh !), vous pouvez aussi visser quelques vieilles roulettes sur un côté et le diriger facilement dans tous les sens. Et maintenant : enchaîne les backtails façon Jason Lee ! Qui ?

