Comment Max Verstappen peut devenir champion du monde de F1 pour la 4e fois

L'état des lieux avant le week-end du Grand Prix de Las Vegas est le suivant : il reste 86 points à gagner, ce qui laisse à Norris une marge d'erreur limitée pour se battre pour son premier titre mondial. Le pilote britannique devra frapper fort à Las Vegas s'il veut que son rêve devienne réalité. En effet, après Las Vegas, il ne reste plus que 60 points à gagner - 34 au Qatar (25 + 1 + 8) et 26 à Abu Dhabi (25 + 1). Même si Norris parvient à repousser ce qui semble inévitable, il faudrait que des choses farfelues se produisent pour que le Néerlandais rate le titre.

Si Max gagne à Las Vegas, la course au titre est terminée

Avant de nous plonger dans tous les différents scénarios dans lesquels Verstappen peut devenir champion du monde pour la quatrième fois à Las Vegas, disons les choses aussi simplement que possible. Norris doit rattraper au moins trois points sur Verstappen pour conserver ses chances de remporter le titre. Dans ce cas, l'écart qui le sépare de Verstappen après Las Vegas est de 59 points. Si Norris compte 60 points de retard après Las Vegas, c'est terminé. Même si Norris parvient ensuite à terminer la saison à égalité avec Verstappen, Max remportera le titre car il a plus de victoires.

