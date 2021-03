Comment faire un whip en VTT, avec Martin Söderström

Construire une piste de VTT n’est pas aussi simple que ça. Voici les bases pour shaper et entretenir parfaitement vos plus belles créations.

Admirez les deux légendes du VTT, Martin Söderström et Emil Johansson enchaîner les tricks dans le bikepark le plus emblématique de Suède à Järvsö dans le dernier épisode de MTB Raw.

Construire une piste de VTT n’est pas aussi simple que ça. Voici les bases pour shaper et entretenir parfaitement vos plus belles créations.

Admirez les deux légendes du VTT, Martin Söderström et Emil Johansson enchaîner les tricks dans le bikepark le plus emblématique de Suède à Järvsö dans le dernier épisode de MTB Raw.

1. Protégez-vous

Le port du casque ainsi que des bonnes protections pour le corps sont essentiels. Plus il y en a, mieux c’est. Le casque, les genouillères et les gants sont le minimum à avoir sur soi.

Le port du casque ainsi que des bonnes protections pour le corps sont essentiels. Plus il y en a, mieux c’est. Le casque, les genouillères et les gants sont le minimum à avoir sur soi.

Le port du casque ainsi que des bonnes protections pour le corps sont essentiels. Plus il y en a, mieux c’est. Le casque, les genouillères et les gants sont le minimum à avoir sur soi.

2. Soyez d'abord à l’aise dans les airs

Cela semble évident, mais vous devez d’abord être capable de sauter avec votre VTT avant de commencer à essayer de faire un whip. Pas besoin cependant de tenter des énormes sauts, car il est possible de faire des whips sur de petits jumps. Trouvez un saut avec lequel vous êtes à l'aise et prenez-le à plusieurs reprises jusqu’à ce que le passer devienne une seconde nature. Une fois que vous vous sentez bien sur ce jump, il est temps de passer aux choses sérieuses.

Cela semble évident, mais vous devez d’abord être capable de sauter avec votre VTT avant de commencer à essayer de faire un whip. Pas besoin cependant de tenter des énormes sauts, car il est possible de faire des whips sur de petits jumps. Trouvez un saut avec lequel vous êtes à l'aise et prenez-le à plusieurs reprises jusqu’à ce que le passer devienne une seconde nature. Une fois que vous vous sentez bien sur ce jump, il est temps de passer aux choses sérieuses.

Cela semble évident, mais vous devez d’abord être capable de sauter avec votre VTT avant de commencer à essayer de faire un whip. Pas besoin cependant de tenter des énormes sauts, car il est possible de faire des whips sur de petits jumps. Trouvez un saut avec lequel vous êtes à l'aise et prenez-le à plusieurs reprises jusqu’à ce que le passer devienne une seconde nature. Une fois que vous vous sentez bien sur ce jump, il est temps de passer aux choses sérieuses.

3. Choisissez le bon saut

Si vous êtes capable de prendre plusieurs types de sauts, vous aurez remarquez que certains sont plus faciles que d’autres. Alors privilégiez les plus simples quand vous commencez à bosser vos whips. Les meilleurs jumps sont ceux où la réception est inclinée à 90° par rapport au sol. Le whip vous permettra de vous habituer à lancer le vélo sur le côté sans avoir à vous soucier de le placer totalement dans l’axe sur la réception. La condition est évidemment d’être à l’aise quand vous sautez.

Si vous êtes capable de prendre plusieurs types de sauts, vous aurez remarquez que certains sont plus faciles que d’autres. Alors privilégiez les plus simples quand vous commencez à bosser vos whips. Les meilleurs jumps sont ceux où la réception est inclinée à 90° par rapport au sol. Le whip vous permettra de vous habituer à lancer le vélo sur le côté sans avoir à vous soucier de le placer totalement dans l’axe sur la réception. La condition est évidemment d’être à l’aise quand vous sautez.

Si vous êtes capable de prendre plusieurs types de sauts, vous aurez remarquez que certains sont plus faciles que d’autres. Alors privilégiez les plus simples quand vous commencez à bosser vos whips. Les meilleurs jumps sont ceux où la réception est inclinée à 90° par rapport au sol. Le whip vous permettra de vous habituer à lancer le vélo sur le côté sans avoir à vous soucier de le placer totalement dans l’axe sur la réception. La condition est évidemment d’être à l’aise quand vous sautez.

4. Commencez à vous déplacer avant même de sauter

Ce que beaucoup de riders ne réalisent pas, c’est que la figure se prépare avant même de décoller du sol. En fait, le kick et la zone d’impulsion sont le moment où vous décidez de l’amplitude du saut et de l’angle que vous allez mettre dans le whip une fois en l’air. C'est probablement la partie la plus importante du saut lorsque vous tentez un whip.

Ce que beaucoup de riders ne réalisent pas, c’est que la figure se prépare avant même de décoller du sol. En fait, le kick et la zone d’impulsion sont le moment où vous décidez de l’amplitude du saut et de l’angle que vous allez mettre dans le whip une fois en l’air. C'est probablement la partie la plus importante du saut lorsque vous tentez un whip.

Ce que beaucoup de riders ne réalisent pas, c’est que la figure se prépare avant même de décoller du sol. En fait, le kick et la zone d’impulsion sont le moment où vous décidez de l’amplitude du saut et de l’angle que vous allez mettre dans le whip une fois en l’air. C'est probablement la partie la plus importante du saut lorsque vous tentez un whip.

5. Mettez de l’amplitude sur le saut

Donnez de l'impulsion pour aller plus haut et faire un plus gros whip