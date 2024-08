Mon premier HYROX à 40 ans : comment j'ai trouvé ma passion pour le fitness

01 Pourquoi quelqu'un devrait-il relever le défi HYROX ?

Lorsque j'ai foulé le sol animé d'un événement Hyrox, mon pouls s'est immédiatement accéléré, non seulement à cause de l'excitation, mais aussi de l'anticipation de ce qui m'attendait.

A 40 ans et avec mon expérience dans le sport professionnel (Rugby Union, Rugby League, Touch Football, Triathlon et Adventure Racing), je pensais avoir déjà vécu les défis physiques les plus difficiles ? mais rien ne pouvait me préparer à ma première rencontre avec HYROX.

HYROX est une compétition de fitness unique qui combine la course avec différents mouvements de fitness fonctionnels. Elle est conçue pour pousser même les athlètes les plus en forme à leurs limites, et en tant qu'ancien athlète professionnel, j'étais très impatient de voir comment j'allais m'en sortir.

Il est vrai que je ne m'étais préparé que deux semaines pour cet événement, mais la question restait : "Est-ce que je peux encore y arriver à ce niveau ?

Todd Liubinskas franchit la ligne à HYROX Sydney © Red Bull

02 Qu'est-ce que HYROX ?

L'idée de base de HYROX est simple mais exigeante. La course consiste en un parcours de course de 8 km qui est interrompu après chaque kilomètre parcouru par une station d'entraînement fonctionnelle. Cela comprend le Ski Erg, le Sled Pushing, le Sled Pulling, les Burpees, le Row Erg, les Lunges avec poids, les Wall Balls et ai-je déjà mentionné qu'il y a beaucoup de course ?

Chaque station est conçue pour tester différents aspects de la forme physique, de la force et de la puissance à l'endurance.

Je peux te dire qu'environ 30 minutes avant le départ, j'étais un peu nerveux.

Lorsque tu entres dans la zone d'échauffement, les participants:- se regardent les uns les autres comme une bande de gladiateurs, dans une arène moderne avec de la musique qui pompe, des tenues de fitness soigneusement assemblées (la plupart sans chemise ; ce jour-là, l'allergie au coton a dû se répandre), les membres de la communauté locale de la salle de sport et les encouragements de la foule sur la ligne d'arrivée, lorsque quelqu'un, accueilli dans la communauté HYROX, termine sa course.

Alors que nous nous traînions sous l'arche gonflable Red Bull dans la zone de départ, j'ai enlevé mon t-shirt et j'ai eu la sensation que j'ai avant chaque grande compétition ; une sensation qui se compare le plus à ce moment où tu es sur le point de sauter dans l'eau du haut d'une falaise : Des papillons et de l'adrénaline !

Lorsque j'ai commencé la première course de 1 km, je me sentais confiante. Le rythme de la course me semblait naturel, même si les moments où j'avais couru le 400 m en début de saison n'étaient plus qu'un lointain souvenir. Mais ma confiance s'est vite envolée lorsque j'ai atteint la première station d'entraînement : 1000m SkiErg.

Todd Liubinskas franchit les 1000 mètres de SkiErg © HYROX Australia

Le SkiErg simule le mouvement du ski nordique et fait appel à la fois à la force du haut du corps et à l'endurance cardiovasculaire. J'ai terminé cette station en un peu plus de 3:35 minutes. A la fin, mes bras me brûlaient, mais j'ai tenu bon, motivée par la foule et les autres participants autour de moi.

La partie la plus sous-estimée de ce workout est la Roxzone, la zone qui entre et sort du parcours de course entre les différentes stations. Ici, tu peux faire une petite pause entre les différents exercices ou continuer à courir si tu le souhaites. Au total, tu fais 200 à 300 mètres de plus entre les différentes stations.

Les autres stations étaient difficiles, mais la course s'est avérée être la partie la plus éreintante. Les 8 km semblaient interminables et chaque kilomètre supplémentaire semblait être plus long que le précédent. Mes jambes, habituées à de courtes poussées de vitesse explosives, avaient du mal à suivre le rythme soutenu requis par HYROX.

03 Un temps mémorable : 76 minutes et 23 secondes.

Depuis que je suis footballeur, je suis une routine un peu superstitieuse que je continue à appliquer aujourd'hui : J'écris mes objectifs sur mes chaussures. Des affirmations, des personnes qui me motivent ou un temps à battre.

Je m'étais fixé un temps de 68 minutes, mais j'ai finalement franchi la ligne d'arrivée lorsque l'horloge a affiché 76 minutes et 23 secondes. Un temps dont j'étais très fière si l'on considère le peu d'investissement que j'avais fait dans la préparation.

Lorsque je suis arrivée à la dernière station, les 100 wall balls, mon pouls était dans le rouge et j'étais déterminée à faire les répétitions le mieux possible. L'espoir de faire 100 répétitions sans interruption est vite devenu de l'histoire ancienne ; à la fin, cela s'est déroulé selon le schéma suivant : 40, puis 20, puis 20, puis les 20 dernières.

HYROX m'a testé d'une manière que je n'avais jamais connue auparavant, et j'en suis ressorti plus fort.

04 Les principales conclusions : Les leçons de l'arène HYROX

L ' endurance est la clé : bien que je me sois entraîné dans le cadre du programme hybride 98Gym, où les séances d'endurance courtes et intenses sont la norme, HYROX exigeait un autre type d'endurance. La course de 8 kilomètres m'a clairement fait comprendre que l'endurance continue est aussi importante que la force explosive. L'entraînement pour HYROX m'a fait prendre conscience des avantages d'un entraînement d'endurance continu.

Stabilité mentale : pendant la course, il y a eu des moments où j'aurais voulu arrêter. La fatigue cumulée de la course et des stations de haute intensité était écrasante. Cependant, survivre à ces moments n'était pas seulement un défi physique, mais aussi un défi mental. Je me suis toujours dit qu'il valait mieux ramper plus vite que de s'arrêter et de réussir une répétition, aussi lente soit-elle. La course m'a appris à quel point il est important de rester positif tout au long de la course et de se dire : "Je suis bien, je me sens bien, allons-y, bon sang".

Todd Liubinskas travaille sur 1000 mètres sur le rameur. © HYROX Australia

Préparation physique générale : la combinaison HYROX de course et d'entraînement fonctionnel m'a montré l'importance d'une condition physique complète. Il ne suffit pas d'être fort ou rapide, il faut aussi être polyvalent. L'événement m'a donné envie d'améliorer ma forme générale et d'intégrer plus de mouvements fonctionnels dans mon programme d'entraînement. Je m'entraîne depuis un certain temps déjà avec le programme de 98Gym et je me suis plus adapté au programme hybride, si bien que les exercices en dehors de la course m'ont été faciles. Maintenant, le défi est d'intégrer plus de scénarios d'entraînement HYROX simulés pour s'améliorer.

05 Communauté HYROX et soutien

L'un des aspects les plus gratifiants d'HYROX a été le sentiment de communauté.

Les compagnons de route et les spectateurs m'ont constamment encouragé et ont créé une atmosphère électrisante. Ce soutien m'a aidé à surmonter les passages les plus difficiles de la course.

Cela m'a rappelé la camaraderie que j'avais connue à mes débuts lors des compétitions locales de fitness et des rondes de touch-football, et c'était génial de vivre cela en tant que participant.

06 Pourquoi il n'est jamais trop tard pour participer à des compétitions.

A 40 ans, je me suis demandé si une autre compétition ne me ferait pas plus de mal qu'elle ne me motiverait, mais elle a rallumé la flamme. HYROX a prouvé que l'âge n'est qu'un chiffre. Avec la bonne attitude et le bon entraînement, je peux toujours participer à des compétitions et atteindre des records personnels. Je m'entraîne déjà pour la prochaine compétition !

07 Réflexions et futurs objectifs HYROX

Participer à HYROX a été une expérience formidable. Elle m'a mis au défi d'une manière à laquelle je ne m'attendais pas et m'a donné un profond sentiment d'accomplissement. Quand je pense à la course, je suis reconnaissante pour les leçons que j'ai apprises et pour la possibilité de repousser mes limites. Oui, je dois courir plus, mais c'était aussi une bonne base pour voir où j'en étais avec ma condition physique. Je peux encore déplacer des choses lourdes, tirer un traîneau, skier et ramer, porter des choses lourdes, faire des pas chassés sans m'arrêter, faire des burpees jusqu'à m'évanouir et m'accroupir.

Le fait de regarder vers l'avenir m'encourage à continuer à m'entraîner et à m'améliorer. HYROX a ravivé mon esprit de compétition et je planifie déjà ma prochaine course. Mon objectif est d'améliorer mon temps et d'affiner ma technique en me concentrant sur les zones où j'ai eu des difficultés, notamment sur les parties de course. J'ai également commencé à intégrer plus de mouvements de fitness fonctionnels dans mon entraînement afin d'être bien équipé pour relever les nombreux défis de l'HYROX.

En conclusion, ma première expérience avec HYROX m'a rappelé l'importance de dépasser les limites et de relever de nouveaux défis. Il n'est jamais trop tard pour s'adonner à ses passions et apprendre à se connaître en même temps.

HYROX m'a donné un nouveau sens à mes objectifs et une nouvelle perspective sur le fitness. J'encourage tout le monde, indépendamment de l'âge ou de l'origine, à relever le défi. Peut-être que tu découvriras des points forts que tu ne savais même pas que tu avais et que tu redécouvriras une passion que tu avais depuis longtemps considérée comme perdue. Je suis sûr que cela te donnera des ailes pour accepter tout ce que la vie met sur ton chemin.

