Comment se faire de l'oseille dans Cyberpunk 2077

Vous voulez savoir comment gagner de l'argent dans Cyberpunk 2077 ? Puisque certains des meilleurs équipements et compétences sont bloqués derrière des vitrines, vous devez savoir comment gagner décemment votre vie dans les rues de Night City , presque dès le début du jeu. Après tout, si vous voulez vous payer les meilleurs cyberlogiciels et quickhacks, l'argent est vital.

Votre progression dans les quêtes pourrait même être entravée par un portefeuille rachitique. Un certain nombre de missions vous obligeront ainsi à payer un criminel ou à investir dans un quelconque projet pour avancer. Il vous faut donc accumuler autant de tourbillons (d'eurodollars) que possible. Voici comment faire.

Missions principales et secondaires

Progresser dans l'histoire principale est la clé © CD PROJEKT RED

La façon la plus simple de gagner de l'argent est de jouer normalement : les missions principales et secondaires offrent les récompenses les plus lucratives, et chacune d'entre elles vous récompensera avec une bonne somme. Si vous êtes toujours à court d'argent ou que vous voulez obtenir des améliorations pour mieux progresser dans les quêtes principales, vous pouvez aussi réaliser des boulots de Fixer, qui sont un peu moins bien payés.

Le fait de faire ces boulots, représentés par des icônes jaunes sur un fond transparent sur la carte, vous permettra aussi de construire votre Street Cred. Ils amélioreront l'expérience de jeu et vous récompenseront avec des biens matériels. Si vous ne savez plus où vous en êtes, une section leur est consacrée dans votre journal, où vous pouvez voir ceux que vous avez déjà fait et leur rémunération.

Vendez vos objets de pacotille

Vous ramasserez beaucoup de précieux objets de pacotilles © CD PROJEKT RED

Lorsque vous commencez le jeu, vous allez vouloir ramasser à peu près tout ce que vous pouvez trouver. Si ce n'est pas vérouillé, faites-le. Voler de l'argent aux PNJ avec un quickhack peut les contrarier et les rendre hostiles (ce qui est assez compréhensible). Il vaut donc mieux dérober les butins qu'offre Night City, car il n'appartiennent à personne en particulier. Certains de ces objets de pacotille peuvent être vendus jusqu'à 750 dollars.

La plupart des objets ne vous alourdiront pas, alors vous pourrez pratiquement voler tout ce que vous trouverez. Vendez-les lorsque vous rencontrez un vendeur et vous obtiendrez des contreparties. Sachez simplement que l'un des attribut que vous pouvez obtenir vous permet de dissimuler automatiquement vos objets. Ne l'utilisez pas, car cela reviendrait à jeter l'argent par les fenêtres.

Rejoindre la NCPD

Connaissez votre ennemi © CD PROJEKT RED

Y a-t-il quelque chose de plus punk que de rejoindre la police ? Oui, le jeu consiste à vivre ses fantasmes les plus rebelles mais parfois, il suffit de connaître (et de devenir) l'ennemi pour gagner de l'argent. Si vous suivez les crimes signalés à la police sur la carte, vous verrez bientôt votre compte bancaire gonfler.

Ces missions et ces interventions de lutte contre la criminalité sont utiles pour bien des raisons : vous serez assez bien payé pour ces petits boulots (qui vous permettront également de gagner de l'XP), et vous tomberez souvent sur des objets qui vous rapporteront un peu d'argent après la mission. Veillez à suivre les multiples crimes signalés par la NCPD jusqu'à la fin, afin d'obtenir le plus gros profit possible.

Connaissez vos atouts

Personnalisez V correctement et vous deviendrez riche © CD PROJEKT RED

Dès le début du jeu, veillez à utiliser des quickhacks aussi souvent que possible et à injecter un tas de points dans votre base d'Intelligence. Une fois que vous êtes au niveau 5 d'Intelligence, vous pourrez débloquer la Datamine. Cela vous permettra d'augmenter la quantité d'argent que vous prélevez des points d'accès (qui, comme vous l'avez peut-être remarqué, sont partout dans Night City). Le niveau 1 augmente vos gains de 50 % et le niveau 2 augmente de 100 % ce que vous pouvez voler.

Associez la à l'interface de réseau étendu et vous pourrez repérer les points d'accès à une plus grande distance et faire gonfler votre compte bancaire. Si vous trouvez cette méthode de travail assez lucrative, ne négligez pas votre Intelligence. Plus tard dans le jeu, les points d'accès auront besoin que son statut soit encore plus élevé pour que vous puissiez y pénétrer.