Mais comment (bien) nager le crawl ?

On a demandé au coach de natation, Brice Benhadj, de vous donner les bases essentielles à la bonne pratique du crawl.

01 Savoir quand respirer

"La première chose à travailler, c’est de placer sa respiration. À partir de là, on travaille la propulsion, la deuxième base du crawl, et ensuite vient l’alignement complet du corps, la troisième. En crawl , tout est question d'opposition. Quand tu respires ton bras avant sera loin devant et le bras qui te propulse qui sera loin derrière. Si je suis aligné pour respirer à droite, mon bras gauche devra être placé loin devant et le bras droit, aligné à ma cuisse droite."

"Les erreurs que l’on retrouve fréquemment chez les nageurs débutants, ce sont ceux qui, au lieu de garder leur bras à l’horizontal, vont avoir tendance à l’enfoncer en même temps, ce qui va les envoyer vers les fond. Ils vont donc avoir tendance à relever la tête beaucoup plus pour respirer et du coup ce placement va engendrer un frein énorme. Le but, c’est de garder un bras tendu et l’autre bien derrière avec la tête bien alignée sur le côté en ayant un quart du visage un peu immergé. Si on a la tête complètement hors de l’eau, on va se retrouver dans une mauvaise posture. C’est pour ça que les nageurs respirent avec la bouche en cul de poule."

Bouche en "cul de poule" © Red Bull Content Pool

02 Aligner l'ensemble de son corps

"Un autre principe pour nager le crawl correctement, c’est d’avoir un bon alignement pour être le plus à l’horizontal possible", explique le coach. Chaque personne va évoluer différemment en fonction de son propre ressenti. Certaines personnes vont avoir une densité un peu plus lourde au niveau des jambes, et donc vont voir les jambes qui coulent plus facilement que d’autres, qui vont eux avoir tendance à s’enfoncer deux fois plus quand ils respirent. Comme chaque personne est différente physiquement je conseille de travailler un maximum dans l'eau, en conditions réelles."

Bras et jambes tendues © Red Bull Content Pool

03 Bien se propulser

"Certains nageurs vont donc se servir beaucoup plus de leurs jambes. Certains vont s’en servir pour s'équilibrer, donc avec un battement qui va leur permettre de rester à l’horizontal et de se propulser un minimum, et d’autres, pour se propulser. Il y a deux écoles. Selon moi, l'objectif premier, c’est de s'en servir avant tout pour s’équilibrer et être le mieux aligné possible. Les trois quarts de la propulsion doivent venir des bras. Enfin, l'erreur classique que l’on retrouve chez les nageurs débutants, c’est de tirer l’eau vers eux. Il ne faut pas la tirer mais s’appuyer dessus pour avancer, avec un système de traction."

Vous devriez désormais être un expert du crawl.

