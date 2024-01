Comment perdre du poids grâce au vélo

Je fais du sport, donc je perds du poids. L’adage est simple, mais encore faut-il le prouver scientifiquement pour toutes les disciplines dites sportives. Le vélo ne déroge pas à la règle si on observe une étude réalisée par des chercheurs de la London School of Hygiene and Tropical Medicine au Royaume-Uni. Ces derniers ont étudié le cas de 150 000 Britanniques et ont dévoilé leurs résultats dans la revue The Lancet. D’après cette dernière, les personnes qui se rendent sur leur lieu de travail à vélo présentent en moyenne un IMC (Indice de Masse Corporelle) plus faible que les utilisateurs de moyens de locomotion passifs comme la voiture ou les transports en commun ou encore ceux qui se rendent à pied à leur travail. Ainsi, à âge, taille et poids égal, un cycliste masculin montant sur son vélo au quotidien (soit au moins 30 minutes par jour) pouvait peser en moyenne 5 kg de moins comparé à une personne utilisant sa voiture. Même constat sur le taux de graisse corporelle qui est inférieur de 75% pour les hommes pratiquant le vélo et 3,26% pour les femmes.

