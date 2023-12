Comment redresser une roue de vélo

Il faut savoir qu’il existe plusieurs problèmes potentiels. Votre roue peut être déformée de manière latérale, c’est à dire qu’elle s’est désaxée par rapport au cadre. Dans ce cas-là, on parle de voile. Si votre roue n’est plus ronde et a été déformée par notamment un choc, on parle de saut.

Avant de faire quoi que ce soit, et pour y voir plus clair, il est préférable de retirer le pneu et la chambre à air. Faites ensuite tourner la roue pour voir où se situent les disparités.

