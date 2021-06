Depuis, les premiers groupes complets (permettant de passer des vitesses sans pousser sur un levier mais en activant simplement un bouton) sont apparus sur le marché. Il est donc désormais possible d’upgrader sa transmission en la transformant en "sans-câble" avec le

. 620 euros tout de même, mais l’assurance ensuite d’un entretien plus facile, de réglages plus simples, d’une meilleure souplesse de la transmission et d’une plus grande longévité (plus besoin de changer le câble quand ce dernier commence à vieillir). La petite batterie située à l’arrière du dérailleur est annoncée avec une autonomie à 60 heures et se recharge en 45 minutes. Dans sa version la plus légère, le groupe complet (dérailleur arrière, commande de vitesse, pédalier, cassette et chaîne) s’affiche à partir de 1600 euros.