Padel vs. tennis : quelles sont leurs différences ?

Juan Lebrón Chincoa A padel star from Spain, Juan Lebrón Chincoa has won numerous high profile tournaments and is regularly among the sport’s top-ranked players.

Raquette, filet, balle : le tennis et le padel ont de nombreux points communs. Mais seulement en apparence, car intéressez-vous à ces deux sports et vous constaterez que les différences sont plus nombreuses que ce que l’on croit. Regardons-y de plus près.

Raquette, filet, balle : le tennis et le padel ont de nombreux points communs. Mais seulement en apparence, car intéressez-vous à ces deux sports et vous constaterez que les différences sont plus nombreuses que ce que l’on croit. Regardons-y de plus près.

Raquette, filet, balle : le tennis et le padel ont de nombreux points communs. Mais seulement en apparence, car intéressez-vous à ces deux sports et vous constaterez que les différences sont plus nombreuses que ce que l’on croit. Regardons-y de plus près.

Tennis balls are useful for staying supple, according to Portal