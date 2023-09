Pneus étroits, guidon courbé : ce sont les deux caractéristiques que tous les vélos de course ont en commun. Mais c'est à peu près tout. En effet, en regardant de plus près les différents modèles, on constate des différences notables. Il existe désormais un vélo de course adapté à chaque terrain. Longue distance, montagne, sprint, vitesse, terrain ou piste : la liste des domaines d'utilisation est longue, la diversité des modèles est énorme. En conséquence, le potentiel de confusion est grand. En collaboration avec nos athlètes, nous avons créé un guide qui donne un aperçu des différentes catégories de vélos de course - et qui t'aide à trouver le vélo de course qui te convient.

Les vélos de course dits marathon ou les vélos de course confort sont conçus pour les longues distances et le confort. Ils se distinguent par une géométrie de cadre qui permet une position assise détendue. En détail, cela signifie que le tube de direction est plus long et le tube supérieur un peu plus court. Par conséquent, on est assis plus droit et plus compact, le dos est moins sollicité. De plus, les vélos de course marathon ont de très bonnes propriétés d'amortissement. Le tube de selle, les haubans et la fourche sont conçus pour amortir les inégalités de la route et les vibrations dans une certaine mesure.

Outre les particularités du cadre, les vélos de course marathon se distinguent par des composants bien spécifiques. Ils sont par exemple équipés de pneus plus larges qui ont de meilleures propriétés d'amortissement que les modèles plus étroits. La largeur la plus courante est de 28 millimètres. Le confort du guidon peut être amélioré par une bande de guidon plus épaisse. Un braquet avec des vitesses élevées est également typique des vélos de course marathon. Tu peux ainsi affronter des montées longues ou raides avec une fréquence de pédalage élevée qui économise tes forces.

le tube de direction est plus long sur les vélos de course marathon afin que la position assise soit plus droite et plus confortable.

Avec un vélo de course aéro, tu devrais pouvoir rouler vite. Il t'offre un véritable avantage lorsque tu dépasses la barre des 35 km/h. A des vitesses plus élevées, les sections de tubes aérodynamiques (par exemple en forme de goutte ou avec un design en forme de peigne) permettent de réduire la résistance à l'air. De plus, les câbles intégrés, les roues à profil haut et les guidons aérodynamiques rendent les vélos aérodynamiques encore moins sensibles au vent. La position assise est sportive, c'est-à-dire allongée et définie par une grande surélévation entre le guidon et la selle. Afin de pouvoir atteindre des vitesses élevées, les vélos aéro sont équipés d'un braquet pour le plat qui, à l'inverse, est moins adapté aux montées raides ou longues. Les vélos aéro sont clairement destinés aux parcours plats et rapides et aux coureurs qui aiment le sprint.

