Pour bien surfer, il faut d’abord savoir tenir sur une planche. Mais il faut aussi savoir décrypter les conditions météo . Et entre la direction du vent, sa force, la période de houle ou les coefficients de marée, cette tâche peut très vite devenir compliquée. On a donc demandé à Mathieu Jacquinot , fondateur du site spécialisé Yadusurf , de nous donner quelques explications, histoire de vous aider à y voir plus clair avant d’organiser vos sessions.

"Quand on regarde les prévisions, il y a deux éléments principaux à prendre en compte : le vent et la houle", commence-t-il.

Les prévisions de vent

"Le vent est un élément primordial. Mais pour avoir un bon surf , il faut qu’il soit le plus faible possible et qu’il vienne de la terre. Si il forcit et qu’il vient de la mer, c’est catastrophique, si il est trop fort et qu’il vient de la terre ce n’est pas forcément bien non plus."

Sa direction

Off-shore : Quand on parle de vent off-shore, on parle d’un vent qui souffle de la terre vers l’océan. C’est la meilleure direction possible car elle aplanie complètement la surface de l’eau. Le vent off-shore créé des vagues plus creuses et ralentit le moment où elle déferlent, vous garantissant donc plus de temps de glisse. "Il va supprimer le clapot (de petites vagues qui viennent s'ajouter à la houle), mais ne va pas avoir suffisamment d’énergie pour supprimer la houle principale. Donc ça vous donnera des belles lignes bien propres, ce que recherchent tous les surfeurs."

On-shore : C’est l’inverse. Ce type de vent a des conséquences sur la qualité des vagues puisqu’il crée du clapot sur la surface de l’eau.

Side-shore : Un vent side-shore, lui, longe la côte et provoque généralement des courants dans l’eau, ce qui n’est pas l’idéal non plus.

Sur les sites spécialisés, la direction du vent est indiqué par une flèche.

"Ces flèches indiquent toujours une direction en fonction du nord. C’est donc à l’utilisateur de bien connaître la direction de la plage pour savoir si c’est bien orienté ou pas. Dans les landes ou sur la façade Atlantique, il faut que la flèche aille plutôt vers la gauche parce que l’orientation de la côte est comme ça : à gauche l'océan, à droite la terre. En Bretagne, la côte est découpée donc c'est parfois plus compliqué", précise Mathieu Jacquinot.

"Certains sites affichent juste la direction du vent, donc c’est à l’utilisateur de savoir l’interpréter, mais sur Yadusurf, il y a un code couleur qui montre quand le vent est favorable ou pas."

Le off-shore, celui que recherchent tous les surfeurs © Matt Dunbar/WSL/Red Bull Content Pool

Sa force

Si la direction du vent est donc un élément primordial, sa force n’est pas à négliger.

"La force du vent est le plus souvent exprimée en km/h, parfois en noeuds, mais aussi en Beaufort, une échelle logarithmique très précise quand il n’y pas beaucoup de vent. Quand le nombre de Beaufort augmente de 1, la force du vent double. Pour surfer , l’échelle ne doit pas dépasser 4, sinon c’est impraticable."

De 0 à 1 : la surface est glassy. Entre chaque vague, l’eau est très calme. C’est l’idéal.

De 2 à 3 : si le vent est off-shore, la surface de l’eau est lisse mais peut être légèrement ridé.

De 3 à 4 : si le vent est mal orienté, il y a du clapot mais c’est encore praticable.

4 et plus : n'imaginez même pas vous mettre à l'eau.

Les prévisions de houle

La formation de la houle dépend du vent. Ses prévisions varient donc également.

"Il faut bien comprendre la différence entre houle et vagues. La houle va désigner les vagues au large, c’est un ensemble, un état général de l’océan. Quand on parle de vague, on parle de quelque chose qui est au bord et qui déferle."

Sa hauteur

Au large, des bouées mesurent la taille de la houle et permettent d’avoir une idée de la taille des vagues sur le spot . Sur les sites spécialisés, elle est représenté par des graphiques ou des chiffres.

"En général, les sites vont donner la hauteur de la houle. C’est donc à l’utilisateur de faire une correction sur cette hauteur de houle pour essayer de se représenter la hauteur des vagues. Sur une plage qui n’est pas orientée à l'ouest sur la côte Atlantique (sur certains spots bretons, par exemple), elle doit tourner, donc perdre de l’énergie et de la hauteur. On peut donc très bien avoir une houle indiquée à 2m et surfer une vague de 1m50."

Mais alors, pourquoi ne pas donner directement la hauteur des vagues ?

"Il est très compliqué pour les sites de mesurer la hauteur des vagues parce qu’il faut prendre en compte la forme du fond marin à l’échelle du spot", répond Mathieu Jacquinot. "Et ces fonds marins sont assez peu connus, surtout dans certains endroits comme dans les Landes où les bancs de sable bougent en permanence. Sur Yadusurf , j’ai modélisé les fonds marins pour diminuer la hauteur de la houle quand nécessaire. Dans l’état actuel des choses, on sait donc calculer la hauteur des vagues à l’entrée du spot, donc à 100 ou 200 mètres de la côte."

Lucas Chumbo avait-il pensé à vérifier la hauteur de la houle ? © Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool

Sa période

C’est le temps, en secondes, qui s’exprime entre deux vagues.

"Pour un surfeur moyen qui voudrait connaître la période de la houle, il suffit de se mettre au bord, de déclencher un chrono quand une vague casse à un endroit précis et d’attendre la suivante."

Cette période va énormément influer sur la façon dont la houle se transforme en vagues.

"La puissance des vagues est proportionnelle à la période de houle. Plus la période est longue, plus il y a de distances entre ces vagues, et plus elles vont être puissantes."

Mais encore une fois, les conditions idéales vont varier selon le spot.

"Quand la houle est longue, un phénomène se met en place, la réfraction. Elle va être freinée par les fonds marins et se mettre à tourner pour faire face à la plage."

"Sur certaines côtes assez découpées comme en Bretagne, les surfeurs vont préférer une houle plus longue, puisqu’elle arrivera à leur plage. Alors que dans les Landes, où la houle n’est pas stoppée, il vaut mieux qu’elle ne soit pas trop longue sinon elle fait des barres puisqu'elle est trop puissante", explique Mathieu Jacquinot.

Cinq chronos valent mieux qu'un © Domenic Mosqueira/Red Bull Content Pool

Coefficients de marées

C’est la différence de hauteur d’eau entre la marée basse et la marée haute. Le coefficient va de 20 à 120.

"Il va simplement servir à dire s’il y a des grosses marées ou des petites marées. Plus il est petit, moins il va y avoir de différence entre les deux marées."

Une fois de plus, les conditions idéales de coefficient dépendent du spot. Certains marcheront à mi-marée quand une marée basse sera idéale sur d'autres spots.

"Dans les Landes, on aime bien quand le coefficient de marée est petit, parce que les marées ne vont pas trop bouger dans la journée. À l’inverse, quand il y a des grands coefficients ce sont des marées qui sont compliquées parce qu'elles bougent énormément."

La préparation minimum pour une bonne session

Bien se renseigner sur l’orientation de la plage

Bien se renseigner la hauteur de la houle

Si ces deux éléments ne suffisent pas, demander à des locaux

