s’entraîne chez lui, en Belgique, un pays où le froid et l’humidité se conjuguent bien aux routes glissantes et au vent glacial, notamment entre l’automne et le printemps. Personne n'est mieux placé que lui pour savoir comment aborder au mieux une sortie en

1. Adaptez votre vélo aux conditions

, il augmente la taille de ses pneus de route afin d’avoir une meilleure adhérence et pour qu’ils soient plus résistants. En été, de nombreux

pendant l'hiver. Ils offrent une adhérence et un confort supplémentaires et rendent le pilotage beaucoup plus agréable. La plus grande résistance de ces pneus vous rendra plus confiant", explique Van Riel.

Les garde-boues sont aussi loin d’être inutiles pendant cette période. Ils éviteront à vos vêtements et à votre vélo d’être trop salis après votre sortie et vous resterez ainsi au sec quand il pleuvra. Enfin, ils vous permettront de faire durer beaucoup plus longtemps les composants de votre vélo.

Les garde-boues sont aussi loin d’être inutiles pendant cette période. Ils éviteront à vos vêtements et à votre vélo d’être trop salis après votre sortie et vous resterez ainsi au sec quand il pleuvra. Enfin, ils vous permettront de faire durer beaucoup plus longtemps les composants de votre vélo.

Les garde-boues sont aussi loin d’être inutiles pendant cette période. Ils éviteront à vos vêtements et à votre vélo d’être trop salis après votre sortie et vous resterez ainsi au sec quand il pleuvra. Enfin, ils vous permettront de faire durer beaucoup plus longtemps les composants de votre vélo.

2. Maintenez-vous au chaud

Le froid peut rapidement vous faire revenir à la maison. Il est donc important d’être bien équipé. Investissez dans des vêtements spécifiquement étudiés pour les conditions les plus rudes. Vous pouvez multiplier les vêtements avec une couche de base pour le haut du corps. Des maillots et une veste vous permettront de mieux lutter contre le froid. Pour le bas, le cuissard est essentiel en

Le froid peut rapidement vous faire revenir à la maison. Il est donc important d’être bien équipé. Investissez dans des vêtements spécifiquement étudiés pour les conditions les plus rudes. Vous pouvez multiplier les vêtements avec une couche de base pour le haut du corps. Des maillots et une veste vous permettront de mieux lutter contre le froid. Pour le bas, le cuissard est essentiel en hiver .

Le froid peut rapidement vous faire revenir à la maison. Il est donc important d’être bien équipé. Investissez dans des vêtements spécifiquement étudiés pour les conditions les plus rudes. Vous pouvez multiplier les vêtements avec une couche de base pour le haut du corps. Des maillots et une veste vous permettront de mieux lutter contre le froid. Pour le bas, le cuissard est essentiel en hiver .