Les conseils nutrition de l'as du surf Leon Glatzer.

"J'ai changé mon alimentation pour la première fois de manière consciente lorsque j'ai décidé de tout donner pour les qualifications olympiques de 2020", raconte Leon Glatzer . Depuis, la star allemande du surf fait attention à ce qu'il donne à son corps 365 jours par an. "Avant cela, je me nourrissais presque exclusivement de riz et de haricots". Pas assez pour un athlète d'exception comme Leon, qui veut tirer le maximum de lui-même.

01 Un apport optimal pour une performance optimale

Leon beim Training in Teahupo'o in Tahiti, wo er auch 2024 gerne wäre. © Domenic Mosqueira / Red Bull Content Pool

"Les jours d'entraînement intensif avec de nombreuses sessions de surf, je brûle jusqu'à 8000 kcal", explique Leon : "J'ai donc besoin de beaucoup de nourriture, notamment de protéines, pour reconstituer mes réserves d'énergie jour après jour". A titre de comparaison, la consommation moyenne d'un homme de l'âge de Leon se situe autour de 2 500 kcal...

"Depuis que j'ai commencé à couvrir mes besoins en calories avec une alimentation équilibrée et surtout avec des protéines, j'ai nettement plus d'énergie", constate Leon. De plus, il soutient son alimentation - en accord avec ses entraîneurs et un nutritionniste - avec quelques compléments alimentaires comme la vitamine C, la vitamine B12, la racine de maca et la poudre de protéines.

Leon Glatzer auf dem Weg zu einer von viele Surf-Sessions in Indonesien. © Marcelo Maragni / Red Bull Content Pool En matière de nutrition, ma devise est : Keep it simple ! Leon Glatzer

Un autre pilier important du plan nutritionnel de Leon est l'hydratation consciente et régulière avec de l'eau et des boissons minérales adaptées à ses besoins. Cela non plus n'a pas toujours été le cas : "Avant, je passais parfois des heures sans boire une gorgée d'eau parce que les vagues étaient trop bonnes", dit Leon en riant et en secouant la tête. "Tu ne peux évidemment pas te permettre cela en tant qu'athlète avec des objectifs élevés". Alors Leon reste et ne mange et ne boit que ce qui est bon pour son corps et le fait avancer sur son chemin vers Tahiti 2024.

"Au fil des années, j'ai appris qu'il est préférable de rester simple en matière d'alimentation", dit Leon : "Keep it simple est ma devise. Il faut trouver ce qui fonctionne le mieux pour toi personnellement et pour ton propre type de corps et s'y tenir". Le plus important est la régularité, estime Leon : "Une bonne alimentation doit pouvoir être mise en pratique, si cela devient trop compliqué, on ne le fait pas".

02 Eat like Leon : ce que l'on trouve sur la table de Leon

Mit Blick auf Tahiti 2024 ist Leon buchstäblich im Tunnel. © Domenic Mosqueira / Red Bull Content Pool

- Petit déjeuner : le matin, tu manges 4 à 6 œufs - brouillés avec du jambon, du sel et du poivre. Important : les œufs brouillés de Leon doivent être mous ! "Si tu me sers des œufs secs, tu as un problème avec moi", dit-il en riant. S'il n'y a pas d'œufs dans le réfrigérateur, il y a du granola avec du yaourt.

- Le déjeuner : A midi, Leon préfère manger l'aliment de base du Costa Rica, le "Gallo Pinto", c'est-à-dire du riz avec des haricots. Il l'accompagne de salade, de poisson et parfois de viande, car celle-ci est plus difficile à digérer pour le corps de Léon. En dehors de cela, le sushi - sous toutes ses formes - est le plat préféré de Léon.

- Le dîner : Le soir, où qu'il soit, Léon mange des pâtes à la sauce tomate, mais de préférence une carbonara. "Avant d'aller me coucher, je dois faire rentrer mes glucides et mes protéines", confirme Leon.

- Shakes et snacks : entre les grands repas, Leon a droit à de nombreux snacks, parfois sous forme de barres sportives avec de la créatine, des protéines et des noix, parfois des bananes. Et puis, il y a les shakes protéinés que Léon adore : "Je bois généralement deux shakes par jour. Quand j'ai vraiment très faim, je me prépare un shake de protéines avec de la banane, des flocons d'avoine et du beurre de cacahuètes, ça dure un moment !

- Cheat Meal : Dans des cas exceptionnels, comme récompense ou lorsque le corps le réclame, Leon préfère s'offrir un burger. "J'adore les burgers, mais je ne les mange que lorsque j'en ai vraiment besoin. Je les savoure alors d'autant plus !

Quand Leon est à la maison, il cuisine généralement lui-même. Pendant les compétitions, il n'a pas le temps et préfère aller au restaurant. Dans le meilleur des cas, il a même un cuisinier avec lui pendant les grands concours ou les camps d'entraînement. "C'est ce qu'il y a de mieux", rayonne Leon.

03 Leon se procure ainsi la portion d'énergie supplémentaire dont il a besoin.

Leon bei der Vorbereitung auf eine Surf-Session in den Malediven. © Alexander Papis / Red Bull Content Pool

Lors des journées d'entraînement ou de compétition particulièrement éprouvantes, l'as du surf se procure consciemment la portion d'énergie supplémentaire via Red Bull : "Lors des compétitions, j'ai toujours une canette à portée de main", dit-il : "De même lors des journées d'entraînement difficiles. C'est là que j'aime prendre le petit coup de pouce énergétique que Red Bull me donne, quelques minutes avant d'aller à la musculation ou dans l'eau". Particulièrement intéressant : Red Bull a aussi un effet mental sur Leon : "Pour le psychisme, il me suffit souvent d'une petite gorgée pour savoir que j'ai maintenant la petite activation supplémentaire dont j'avais besoin".

04

Certes, le gallo pinto n'est pas un aliment optimal pour les athlètes de haut niveau. Mais dans le cas de Leon, le plat national costaricain fait partie intégrante de son identité : "Personne ne me prendra le gallo pinto", dit Leon en riant. "C'est une partie de moi, chaque fois que j'en mange, je me sens bien parce que ça me rappelle la maison". A condition qu'il soit préparé correctement. Comment faire ? Leon nous l'a dit !

Pour préparer le parfait gallo pinto, il faut tenir compte de ce qui suit :

Le riz doit être vieux d'un jour, nous disons "añejo", plus vieux, plus sec.

Ensuite, tu ajoutes tes haricots, qui peuvent être en boîte.

Ensuite, tu as besoin de coriandre fraîche, d'ail, d'oignons blancs et d'un peu de paprika.

Tu dois couper tout cela en petits morceaux, les mettre dans une poêle et les faire revenir avec un peu d'huile d'olive.

Ensuite, tu ajoutes le riz et tu le fais cuire jusqu'à ce qu'il devienne un peu croustillant, le riz doit être un peu croustillant mais pas trop.

Ce n'est qu'ensuite que les haricots (sans liquide !) sont ajoutés à la poêle.

Lorsque le gallo pinto est prêt, l'ingrédient le plus important est ajouté par-dessus : Salsa Lizano !