Comment construire la caisse à savon parfaite

Red Bull Caisses à Savon n'est pas une course ordinaire. Loin de là même. Conduite kamikaze, gros obstacles, véhicules faits maison, créativité : tels sont les ingrédients de cet évènement qui mêle course auto et folie passagère.

"Vous êtes jugés sur votre véhicule, votre performance sur la ligne de départ, et le temps de course", détaille Nick Hunter , capitaine de l’équipe, Gas Gas Gas, vainqueur de Red Bull Caisses à Savon en Angleterre en 2019 ". Alors que d'autres courses de caisses à savon se focalisent uniquement sur la vitesse, ici, il s'agit davantage de flair et de créativité."

L’équipe Gas Gas Gas, vainqueur de Red Bull Soap Box à Londres en 2019 © Leo Francis

Pour Nick et son équipe constituée d’ingénieurs, leur première course disputée en 2017 s'est révélée un apprentissage. Ils ont construit une sorte de masque à gaz géant sur roues et… se sont écrasés de façon spectaculaire sur les pentes de l'Alexandra Palace de Londres. Ils sont ensuite retournés à l'atelier et sont revenus deux ans plus tard pour remporter le titre dans un engin largement modifié.

Aussi, à l'occasion du retour de Red Bull Caisses à Savon à Berne le 27 août 2023 , Nick vous révèle comment construire un véhicule gagnant…

1 min RED BULL CAISSES À SAVON - APPEL AUX AS DU VOLANT BRICOLEURS.

01 Construisez un châssis solide

"Commencez par construire un châssis stable. L'option la plus simple est le recyclage. J'ai vu des équipes fabriquer des caisses à savon avec une tondeuse à gazon récupérée dans une déchetterie. Ils avaient tout enlevé sauf la base et les roues. Les remorques fonctionnent aussi. Nous avons construit un cadre sur mesure, en utilisant du contreplaqué. C’est léger et résistant."

02 Fabriquez une carrosserie légère

"Votre carrosserie doit rester légère pour ne gêner la conduite même si elle est endommagée. Certaines équipes utilisent du polystyrène, d'autres du carton. C’est pratique, vous pouvez le plier et lui donner les formes que vous voulez. Avec la carrosserie, exprimez votre créativité.”

Crash de la police au Red Bull Caisses à Savon © Philippe Montigny/Red Bull Content Pool

03 Utilisez les bonnes roues

"Vous verrez beaucoup d'équipes utiliser des roues de landau ou de bicyclette. Pas mal, mais elles se cassent facilement. Nous voulions quelque chose de plus solide, car une roue plus épaisse rend la voiture plus stable. Nos roues arrière proviennent d'une vieille mobylette, tandis que nos roues avant ont été récupérées sur une remorque dans une ferme."

04 N'oubliez pas les freins !

"Le règlement stipule que les freins doivent fonctionner sur au moins deux roues. Vous pouvez construire un système simple de poulie. Vous tirez sur une corde qui appuie sur deux morceaux de bois... Les roues de mobylette que nous avions récupérées avaient déjà les rotors pour un système de frein à disque. Nous avons également récupéré un vieux vélo à la casse pour nous aider à créer un système de câblage. Nous avons ensuite retiré un levier d'une vieille chaise de bureau et l'avons utilisé comme pédale de frein."

05 Un traitement de choc

"Les caisses à savon peuvent prendre pas mal de chocs sur les rampes, surtout celles qui ont un châssis rigide. En 2017, j'en ai fait les frais lorsque nous sommes tombés. Deux ans plus tard, nous avons eu un coup de pouce de Pro Tech Shocks, une entreprise qui fabrique des suspensions pour les voitures de course. Ils nous ont offerts quatre suspensions. Notre travail consistait ensuite à trouver un moyen de les intégrer à la voiture. La façon la plus simple d'obtenir une bonne suspension est de réutiliser la fourche d'un vieux vélo. De nombreuses équipes utilisent cette technique."

Les fans viennent en nombre à Red Bull Caisses à Savon à Londres © Nathan Gallagher/Red Bull Content Pool

06

"Pour remercier Pro Tech Shocks de nous avoir fourni des amortisseurs, nous avons collé leur autocollant sur le véhicule. Une piste de karting locale nous a offert un siège pour notre pilote et nous avons trouvé quelqu'un pour nous fournir un vieux volant. Fouillez et voyez ce que vous pouvez obtenir."

07 Sortez des sentiers battus

"Un membre de notre équipe a suggéré d'intégrer des pistons au véhicule, en utilisant un mécanisme de perceuse à batterie pour les faire bouger. Je me suis ensuite dit que les pistons pourraient devenir des canettes de Red Bull. Lorsque les juges sont venus voir le kart, ils ont adoré."

08 Evitez les déséquilibres

"En 2019, nous avons acheté une colonne de direction de karting sur eBay. Nous avons ensuite fabriqué des tiges pour relier le système de direction à nos roues. Il est difficile d'obtenir le bon équilibre sur un véhicule fait maison. Vous ne voulez pas trop de sensibilité mais quand même un minimum de contrôle. En fait, c'est la clé pour avoir confiance. Il faut s'assurer que la colonne de direction est solidement fixée et qu'il y a un bon dégagement autour des roues. Lorsque vous tournez, vous ne devez pas toucher la carrosserie".

Red Bull Caisses à Savon © Thomas Sweertvaegher/Red Bull Content Pool

09 Ne surchargez pas votre train avant

"Sur la ligne de départ, il y a généralement un écart de niveau entre la rampe et la route.Une partie de la carrosserie peut alors se détacher sur l’avant du véhicule lorsque vous accélérez et venir se coincer sous votre kart. C'est ce qui nous est arrivé en 2017. Un morceau de polystyrène s'est détaché et nous nous sommes immobilisés après le deuxième saut. "

10 Jouez sur vos forces

"Vous n'êtes peut-être pas ingénieur, mais vous pouvez certainement travailler autour de ce que votre équipe sait faire. La compétition est autant une question de flair et de créativité que de vitesse. En 2019, c'est Bumblebee de Transformers qui a attiré tous les curieux. Leur équipe comptait en fait des pros de la soudure. Ils ont pu construire un cadre personnalisé en métal.

Champagne avec l’équipe Gas Gas Gas. © Mark Roe; Red Bull Content Pool

11 Trouvez un thème

"Dans notre équipe, nous travaillons tous pour une entreprise spécialisée dans les équipements respiratoires. Pour nous il était donc logique de courir avec un masque à gaz géant en 2017. En 2019, nous avons décidé de pousser le délire un peu plus loin. Nous avons expliqué dans notre vidéo de candidature qu'un antidote pour stopper une invasion de zombies se trouvait sur la colline d’Alexandra Palace. Notre pilote se portait volontaire pour assurer cette mission à haut risque et récupérer le fameux antidote."

12 Soyez bien équipé !

"Nous avons pu emprunter dans notre entreprise un casque avec respirateur pour notre pilote. Nous l’avons aussi équipé de genouillères et d’épaulières. Il y a des accidents spectaculaires au Red Bull Caisses à Savon. La course se dispute sur du macadam et j'ai vu des gens conduire en Lycra…"

Max la Menace dans une caisse à savon © Red Bull Content Pool

13 Apprenez de vos erreurs

"Si vous avez déjà participé à une course de caisses à savon, alors réfléchissez à votre kart et à ce que vous pouvez améliorer. Quand je me suis crashé en 2017, notre colonne de direction n'était fixée à rien. Nous avions deux personnes assises côte à côte, qui se passaient le volant car il était sur un axe universel… Nous avons utilisé le même type de châssis en 2019, mais nous l'avons affiné et rigidifié pour qu'il soit plus adapté au parcours. Nous sommes également passés à un seul pilote. Il se trouvait beaucoup plus bas, ce qui a abaissé le centre de gravité et nous a donné plus de contrôle en descente.

14 Testez votre voiture

"Lors de notre premier Red Bull Caisses à Savon , nous avons testé le kart sur quelques petites collines sans voir comment il se comportait sur des sauts. Une grosse erreur. Le jour de la course, notre suspension était beaucoup trop souple. Elle a failli s'effondrer. Assurez-vous que la suspension et le kart dans son ensemble tiennent le coup à haute vitesse. Et donnez-vous du temps pour apporter des corrections si nécessaire."