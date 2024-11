Corde à sauter : exercices, bienfaits et techniques pour bien l’utiliser

La corde à sauter vous rappelle votre enfance ? Pour vous, c'était juste un passe-temps de cour de récré ? Eh bien, dites bonjour à un accessoire qui pourrait bien changer votre façon de voir le sport ! On en fait aussi bien à l’extérieur qu’à l’intérieur . Et surtout, bienvenue aux séances de cardio intenses. La corde à sauter, c’est bien plus que deux poignées reliées par un bout de nylon : c’est un outil d’entraînement complet, intense, et, osons le dire, addictif. Prêts à sauter le pas et avoir le même cardio que Sasha Zhoya ? On vous dévoile tout pour devenir le pro du jump.

01

Ça y est, vous avez enfin acheté votre corde à sauter. Maintenant, place au spectacle.

Échauffement pré-exercice

Avant de commencer à faire des petits sauts et à faire monter le cardio , échauffez vos articulations. Un peu de rotation des poignets, quelques mouvements de cheville, et hop ! Prêt à virevolter. Pensez aussi à mobiliser le haut du corps : les jambes sont, certes, mobilisées, mais engager le haut de son corps sera bénéfique pour la pratique de ce sport.

Techniques de base pour débuter

On commence simple : les pieds joints, les coudes proches du corps, et les poignets qui font tout le boulot. N’essayez pas de bondir comme un kangourou, la subtilité c’est de rester proche du sol.

Routine typique d'entraînement

Entraînement classique : alternez 30 secondes de saut (ou 15 si c’est compliqué dès le début), puis 30 secondes de repos. Faites ça 10 fois pour commencer et augmentez progressivement. Il est possible que vous soyez complètement KO en 10 min, et c’est… malheureusement totalement normal. Désolé.

Les bénéfices incontournables des exercices à la corde à sauter

La corde à sauter, en plus d’être un accessoire cool et facile à utiliser, a des bienfaits sur votre corps.

Amélioration cardiovasculaire et perte de poids

La corde à sauter, c’est comme un espresso : ça tape fort et vite ! C’est une excellente manière de brûler des calories en un temps record. Pour ceux qui rêvent d'un ventre plat, bienvenue dans le club des cordistes.

Renforcement musculaire et tonification

On ne dirait pas comme ça, mais vos bras, vos jambes, vos abdos... tout le monde est mis à contribution ! Une vraie petite salle de muscu portable, qui tient dans un sac à dos. En plus du cardio, vous travaillerez vos bras évidemment, mais également vos abdos pendant les sauts, et bien évidemment les jambes. Petit bonus : investissez dans une corde à sauter lestée qui accentueront la charge musculaire au niveau de vos bras. Un peu de difficulté en plus, ça fait pas de mal, si ?

Amélioration de la coordination et de l'équilibre

Sauter en rythme, ce n’est pas qu’un truc de clubber. Ça demande de la coordination, de la synchronisation… bref, une vraie chorégraphie ! Savoir coordonner ses jambes et ses bras, c’est pas donné à tout le monde, donc un peu d’entraînement est souvent nécessaire.

Chu Ting Timothy Ho pendant Flying Art of Movement © Red Bull München/City-Press/Red Bull Content Pool

02 Top des exercices de corde à sauter pour optimiser votre entraînement

Maintenant que vous savez à quel point la corde à sauter est un objet cool, passons à la pratique. Et cet accessoire peut réellement booster vos exercices de fitness.

Les sauts classiques à pieds joints - L'indémodable

Comment faire : prenez votre corde, tenez-vous droit et sautez avec les pieds joints. Vos poignets travaillent, vos pieds quittent le sol de quelques centimètres. Pas besoin d’en faire trop.

Pourquoi on l’aime : simple et efficace, ce saut fait bosser votre cardio sans prise de tête. Le saut basique, c’est un peu la margherita de la corde à sauter : toujours un bon choix pour commencer.

Le saut de boxeur - Pour plus de dynamisme

Comment faire : alternez vos appuis en sautillant d'un pied à l'autre. Gardez le buste droit, les épaules détendues, et prenez ce petit air sûr de vous.

Pourquoi on l’aime : Ce saut affine vos réflexes et bosse votre coordination. En plus, on se sent un peu badass, genre prêt à monter sur le ring.

Le double-under - Pour les sportifs en quête de challenge

Comment faire : là, c’est du sérieux. Sautez assez haut pour faire passer la corde deux fois sous vos pieds en un saut. Timing parfait, synchronisation au top… et la satisfaction d’atteindre un niveau pro.

Pourquoi on l’aime : vous rêvez d’épater la galerie ? Voici l’arme secrète ! Ce saut booste votre cardio, met vos mollets en feu et donne un petit goût d’exploit.

Le high-knee - Parfait pour le cardio

Comment faire : Sautez tout en montant vos genoux aussi haut que possible, un peu comme si vous dansiez sur un vieux tube d’aérobic. Chaque saut doit être dynamique, genoux vers le ciel !

Pourquoi on l’aime : Ultra cardio, il cible vos abdos et cuisses, et rajoute un bon challenge. On transpire comme en sprint, mais sans quitter la position de départ.

Le criss-cross - Coordination et agilité

Comment faire : En sautant, croisez vos bras devant vous, puis décroisez pour le saut suivant. Ça peut paraître simple, mais la coordination est encore une fois de mise, et comme on l’a dit précédemment… Ce n’est pas donné à tout le monde.

Pourquoi on l’aime : Ce saut ajoute un côté fun et stylé à la séance. En plus, rien de tel pour bosser coordination et souplesse… et épater les autres.

Timothy Ho Chu-Ting pendant le New Challenge © Brian Ching See Wing/Red Bull Content Pool

03 FAQ : Tout savoir sur les exercices de corde à sauter

Combien de temps par jour dois-je pratiquer ?

Commencez par 10 à 15 minutes, c’est suffisant pour transpirer ! Quand vous vous sentez à l’aise, augmentez progressivement. Le but, c’est la régularité. Mais vous verrez, au début, difficile de faire plus.

Timothy Ho Chu-Ting pendant le New Challenge © Brian Ching See Wing/Red Bull Content Pool

Quel rythme dois-je adopter ?

3 fois par semaine, c’est parfait pour démarrer. Ensuite, libre à vous d’ajuster en fonction de votre niveau et de votre endurance (et de la place dispo chez vous).

Peut-on faire des exercices de corde à sauter en appartement ?

Oui, mais assurez-vous de ne pas réveiller les voisins du dessous. Optez pour un tapis amortissant pour limiter les bruits et protéger vos articulations. Et surtout, éloignez-vous de votre télé.

Comment mesurer ses progrès avec la corde à sauter ?

Chronométrez-vous, comptez le nombre de sauts avant de faire un faux-pas, ou essayez de nouveaux mouvements plus techniques. Il y a mille façons d’observer ses progrès !

Peut-on intégrer la corde à sauter dans un circuit training ?

Bien sûr ! Entre deux séries de squats, une petite série de corde et c’est reparti. Un super moyen de booster le cardio et d’éviter les temps morts.

Comment combiner corde à sauter et musculation ?

Vous pouvez sauter en guise d’échauffement, ou en intercalant quelques séries de corde dans vos exercices de muscu. Musculation + corde = full package.

Alors, la corde à sauter a su vous séduire ? Prêt à frétiller et à sautiller de plaisir avec votre corde ? N'attendez plus et passez le cap.