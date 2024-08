Des cyclistes à bord des voiliers de la coupe de l'America… pourquoi ?

La force de l’équipage pour les voiles et les foils : le réglage des voiles et des foils requiert la force de l’équipage. Et c’est à ce niveau qu’en plus de l’aspect biomécanique lié à la préparation des athlètes du « power group », les ingénieurs ont la possibilité de développer des éléments pour que l’énergie produite soit disponible au bon endroit et au bon moment.

avaient été les premiers à intégrer des pédaliers à la place des traditionnels « moulins à café » à café en 2017. La solution avait été interdite en 2021, puis réhabilitée pour la présente édition. La réduction du nombre d’équipiers de 11 à 8 a notamment guidé ce choix. Les jambes sont en effet plus puissantes d’environ 30% que les bras et le grand fessier est le plus gros muscle du corps. Un cycliste de haut niveau peut produire une force de 400 Watts en continu pendant plusieurs dizaines de minutes. Ce chiffre qui peut être supérieur de 25% lors de sprints. Et, avantage non négligeable, le fait de pouvoir positionner les « cyclors » plus bas dans le bateau favorise encore une position plus aérodynamique.