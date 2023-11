La Coupe de l’America en 4 chiffres

Tout ne se passera pas comme prévu au grand dam de la reine Victoria présente pour l’événement ,et c’est bien la victoire écrasante d’America, le seul équipage américain engagé, qui marquera à jamais l’histoire de la voile. L’Aiguière d’argent, l’emblématique trophée commandé par sa Majesté spécialement pour l’occasion, prend alors le nom du premier voilier vainqueur, et s’ envole pour les États-Unis. Il sera offert au New York Yacht Club par l’équipage quelques années plus tard. À condition que le renommé club de voile s’engage à créer une épreuve internationale perpétuelle. L’America’s Cup était née.