Slalom géant à Adelboden : le challenge du Chuenisbärgli

Faits sur le parcours

Longueur : 1,29 km

Dénivelé : 420 hm

Partie la plus raide : 60 %

01 Un classique dans le calendrier de la FIS

Le week-end de compétitions à Adelboden est un classique absolu de la Coupe du monde de ski de la FIS. Avant même que cette série de courses soit introduite en 1967, les Suisses ont organisé leur première « course internationale de ski » en 1955 – un slalom gagné, au grand étonnement de tous, par le Japonais Chiharu Igaya. En 1958 s’y est ajouté le slalom géant. Depuis 1967, Adelboden a figuré tous les ans sur le calendrier de la Coupe du monde de la FIS – à quoi seules sont parvenues les compétitions de Kitzbühel et de Wengen. Toutefois, il ne s’y court par de slalom géant.

02 Difficile, plus difficile, Chuenisbärgli

Le Chuenisbärgli est considéré comme une pente où s’écrivent des drames et où naissent des légendes. Le mot « Chuenis » est l’abréviation de Chuenrad ou Konrad. Sur la « montagne de Konrad », c’est-à-dire la piste de slalom géant la plus difficile au monde avec ses nombreuses bosses et ses passages de terrain délicats, seuls les meilleurs peuvent gagner. Et cela s’ils sont dans un bon jour. Pourquoi : la course commence par l’extrêmement raide « Kanonenrohr » (fût de canon) et se termine par l’extrêmement raide pente d’arrivée, que la star suisse du ski Marco Odermatt a surnommée « la vache de pente » en 2021. Entre les deux, les skieurs sont confrontés à une longue partie centrale qui penche à droite dans le sens de la descente, ce qui rend les virages à gauche particulièrement difficiles.

03 Les principaux passages

Le départ du slalom géant se trouve à 1 730 mètres. À l’abrupt Kanonenrohr succède la difficile partie centrale composée des Schnittenmedli, Wintertal et Chäla. Après avoir surmonté la redoutable pente du Giisbrunni, les skieurs franchissent la ligne d’arrivée située à 1 310 mètres. Les 420 mètres de dénivelé leur auront alors fait parcourir une distance de 1 290 mètres. Au passage le plus raide de la pente d’arrivée, la piste présente une inclinaison de 60 %, avec une moyenne de 30 %.

04 La course en chiffres

Budget total 6 millions de CHF Assistants pour le slalom géant 1600

05 Les spectateurs dans le « Hexenkessel » ou chaudron de sorcière

Les bons jours, le slalom géant d’Adelboden attire jusqu’à 35 000 fans de ski dans la station de sports d’hiver du canton de Berne. Cette compétition est donc parmi celles comptant le plus grand nombre de spectateurs au monde. Dont 17 % viennent de la région touristique d’Adelboden, 79 % du reste de la Suisse et 4 % de l’étranger. Ils bordent la piste ou bien encouragent leurs héros depuis la zone d’arrivée, où une tribune est érigée pour 3 000 spectateurs, et 5 000 fans debout acclament les champions. Le salon VIP accueille 800 invités supplémentaires. Lorsque les skieurs s’engagent dans la pente d’arrivée, le bruit est tel qu’il a donné naissance à l’expression « chaudron de sorcière d’Adelboden ».

Le « chaudron de sorcière » : les spectateurs à Adelboden © Anja Zurbrügg

06 Les meilleurs participants

Le record absolu au Chuenisbärgli va à l’Autrichien Marcel Hirscher avec un total de 9 victoires (5 fois en slalom, 4 fois en slalom géant) entre 2012 et 2019. Puis vient le légendaire Suédois Ingemar Stenmark avec 5 victoires, toutes en slalom géant. De nombreuses autres stars de l’histoire du ski sont inscrites au palmarès, dont le français Jean-Claude Killy (2 victoires), l’Italien Gustavo Thoeni (3) et l’Autrichien Benjamin Raich (3). En 2021, lors de l’« édition fantôme » due à la pandémie, 2 slaloms géants ont été disputés sans spectateurs, tous 2 remportés par le Français Alexis Pinturault .

Ringing the bell ! Marcel a remporté 9 victoires à Adelboden ! © Erich Spiess/ASP/Red Bull Content Pool

PLACEMENT NOM VICTOIRES (GS & SL) 1 Marcel Hirscher 9 2 Ingemar Stenmark 5 3 Benjamin Raich 3 4 Gustav Thöni 3 5 Alexis Pinturault 3 6 Pirmin Zurbriggen 3 7 Hermann Maier 3 8 Henrik Kristoffersen 2 9 Marc Girardelli 2 10 Jean-Claude Killy 2 10 Léo Lacroix 2 10 Fritz Wagnerberger 2

07 Les meilleurs Suisses

L’Helvète le plus titré est Michael von Grünigen avec 2 victoires et 4 deuxièmes places entre 1993 et 2003. Un sommet est atteint en 1983 lorsque les 3 Suisses Pirmin Zurbriggen, Max Julen et Jacques Lüthi montent sur le podium du slalom géant. Le dernier Suisse ayant remporté le slalom géant est Marc Berthod en 2008 ; Daniel Yule gagne le slalom en 2020. Les fans de ski locaux ont eu le bonheur d’applaudir 10 succès suisses en Coupe du monde à Adelboden.

08 Curiosités : batailles de boules de neige et bidons à lait

Une course aussi riche en histoire est évidemment entourée de nombreuses légendes. C’est ainsi que les skieurs se seraient livrés une bataille de boules de neige en 1968 après que la compétition ait été annulée – sans manquer ensuite d’aider les agents à préparer la piste pour la compétition du lendemain. Un système d’enneigement artificiel n’est créé qu’en 1999 – en 1978, ce sont 120 000 litres d’eau qui avaient été transportés dans des bidons à lait par le télésiège jusqu’à la Tschentenalp pour que la compétition puisse avoir lieu malgré le manque de neige. Le lien profond entre fans et compétition s’est manifesté en 2005 lorsque la FIS a exigé que le vénérable téléski à archets qui longeait la piste soit remplacé par un télésiège moderne. Des centaines d’habitants d’Adelboden et de visiteurs ont en fin de compte contribué par leurs dons à la construction de cette remontée.

09 Le Chuenisbärgli en été

Le Chuenisbärgli est une propriété privée qui, en été, perd tout son caractère sauvage : il se transforme alors en alpage pour le bétail comme les vaches, les bœufs, les veaux et les chèvres. Les touristes peuvent s’engager sur les traces de la Coupe du monde de ski grâce au sentier du même nom. La randonnée accessible à toute la famille se déroule en 9 étapes entre la base de départ et la zone d’arrivée, jalonnée de tout un tas d’explications sur l’événement, la construction des pistes et des skis ainsi que sur l’histoire de la compétition.

Vous trouverez les billets pour le week-end de courses des 8 et 9 janvier 2022 ainsi que de plus amples infos sur www.weltcup-adelboden.ch