Tout ce qu’il faut savoir sur la Coupe du monde de ski 2024

Alexis Pinturault Alexis Pinturault has become the dominant figure in alpine combined and is the most successful French skier in World Cup history.

Pour les néophytes, la descente est la compétition la plus rapide des quatres. Les portes que les skieurs doivent franchir sont positionnées aux deux extrémités de la piste, leur permettant ainsi de garder la trajectoire la plus longiligne possible et d’atteindre régulièrement les 100 km/h et plus. On peut y voir des sauts de plusieurs mètres de haut.