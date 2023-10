C'est reparti pour la Coupe du monde de descente Mercedes-Benz UCI , qui va à nouveau nous offrir des performances de folies sur les pistes les plus mythiques du globe, de Lenzerheide en Suisse début juin à Mont-Sainte-Anne en octobre en passant par Les Gets et Loudenvielle, en France, fin août-début septembre.

On se donne rendez-vous ici après chacune des 9 étapes pour ne rien rater de la saison (et savoir ce qu'on fait nos frenchies Loïc Bruni et Myriam Nicole ).

01 Snowshoe

Valentina Höll championne du monde !

Valentina Höll n’a pas gagné ce week-end à Snowshoe, mais l’Autrichienne a assuré un podium pour sécuriser le général et valider, avant même la dernière étape, son titre de vainqueure de la Coupe du monde 2023 de VTT descente. C’est la Française Marine Cabirou qui s’impose aux Etats-Unis devant Nina Hoffmann et donc Valentina Höll. « C'est assez incroyable de remporter le titre une course avant la fin de la saison, a commenté l’Autrichienne. Être champion du monde et remporter le classement général de la Coupe du monde, c'est vraiment incroyable.»

Chez les hommes, rien n'est encore joué pour le titre mondial. À Snowshoe, les Irlandais ont brillé avec une victoire finale pour Oisin O'Callaghan devant son compatriote Ronan Dunne et l'Américain Dakotah Norton. Loïc Bruni caracolait en tête à la fin du 3e secteur mais a lourdement chuté ensuite. Il reste à la première place du général de la Coupe du monde 2023, mais le Français est talonné par son compatriote Loris Vergier, quatrième samedi. Le titre devrait se jouer entre les deux tricolores.

02 Les Gets

Super Bruni termine 5ème aux Gets © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

Les meilleurs descendeurs de la planète avaient rendez-vous au Gets du 7 au 10 septembre. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les Français ont fait le show dans la station savoyarde. Devant un public en folie, Benoît Coulanges y a tout raflé et remporte ainsi sa première victoire en Coupe du monde chez les Elite. Premier en qualifications et en demi-finales, il devance finalement l'Autrichien Andreas Kolb de 0"160, et son compatriote Loris Vergier, de 0"363. Deux succès tricolores qui arrivent juste après le premier : celui de Marine Cabirou.

Avec un chrono de 3'47"390, l'Aveyronaise termine devant Monika Hrastnik de 3"979 et l'Allemande Nina Hauffmann de 4"417. Vicitme d'une chute dès le deuxième virage, Valentina Höll arrive en dixième position.

03 Loudenvielle

24 min Les meilleurs moments de Loudenvielle Voici tout ce qui s'est passé à Loudenvielle lors de la Coupe du monde de VTT Descente UCI 2023.

La Coupe du monde de VTT descente a fait étape à Loudenvielle, dans les Pyrénées françaises, ce week-end. Et quand le gratin mondial débarque dans l’Hexagone, Loïc Bruni se voit pousser des ailes. Le champion du monde 2022 aux Gets a remporté la 5e étape du circuit au terme d’un spectacle magnifique, son premier succès de l’année. Bruni a signé le temps scratch devant Dakotah Norton et Laurie Greenland. Mais ses principaux rivaux pour la victoire ont été les frenchies Benoit Coulange et Thibault Daprela. À la fin du 3e secteur, les 3 pilotes français se sont trouvés dans le même dixième de seconde. Mais Coulange et Daprela sont tous les deux partis à la faute dans la dernière section, alors que Bruni a su rester solide jusqu’à l’arrivée.

Chez les femmes, L’Autrichienne Valentina Höll l’emporte à Loudenvielle. La championne du monde avait été dominée par Nina Hoffmann le week-end dernier en Andorre. Cette fois-ci, la numéro un mondiale n’a laissé aucune chance à sa rivale qui termine à plus de 3 secondes à la 2e place. Höll remporte sa 3e manche de Coupe du monde de la saison en 5 étapes disputées et caracole plus que jamais en tête du général. À domicile, la Française Marine Cabirou réussit son premier podium de la saison.

En enduro, l’étape de Loudenvielle a été remportée par les Français chez les hommes comme chez les femmes. Youn Deniaud s’impose côté masculin alors que les 3 places du podium sont occupées par des pilotes tricolores et que l'Américain Richie Rude accroche la 4e place. Chez les féminines, Isabeau Courdurier s’est montré intouchable devant sa compatriote Morgane Charre.

04 Vallnord

24 min Highlights – Vallnord Jetons un coup d'œil en arrière sur l'action de la Coupe du monde de VTT UCI 2023 à Vallnord, Andorre.

Chez les hommes, la pluie et le vent ont fortement perturbé les épreuves. Le Français Thibaut Daprela a tout de même signé une performance majuscule tout en profitant du fait d’être parti juste avant la pluie. Il remporte l’étape d’un cheveux devant le Sud-Africain Greg Minaar. Daprela devance celui qui visait en Andorre une 25e victoire en Coupe du monde pour 1 dixième de seconde. Le Canadien Finn Iles boucle le podium. Les autres favoris n’ont pas pu faire grand chose sous la pluie. Loïc Bruni, malgré un run d’anthologie, termine à plus de 4 secondes du vainqueur et doit se contenter de la 22e place. « Ça faisait vraiment mal pour les gars qui se sont élancés avec la pluie, qui ont fait des runs hyper engagés sans être récompensés, a commenté Greg Minaar après la course. Mais c’est comme ça…” Au général de la Coupe du monde, Finn Iles réalise la bonne opération du week-end. Il s’empare de la tête du classement devant Jackson Goldstone. Loris Vergier et Loïc Bruni ferment le Top 5.

Valentina Höll prend la 2e à Vallnord © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

Chez les femmes, Camille Balanche, blessée, a été la grande absente du week-end. L’Allemande Nina Hoffmann s’est montrée la plus rapide juste devant la toute fraîche double championne du monde Valentina Höll. Mais malgré sa 2e place, l’Autrichienne profite de cette étape pour prendre de l’avance au classement de la Coupe du monde. Vali Höll chipe la 1re place à Camille Balanche, absente donc, alors que Nina Hoffmann monte sur la 3e marche. Marine Cabirou, 4e à Vallnord, se retrouve à la même position au classement de la Coupe du monde.

05 Val di Sole

24 min Les meilleurs moments de Val di Sole Regardez tout ce qui s'est passé lors de la deuxième manche de Coupe du Monde UCI de VTT 2023 en cross-country, cross-country short track et en descente.

La meilleure descendeuse du moment est bien Valentina Höll . Après sa victoire chez elle à Leogang il y a quelques semaines, l’Autrichienne a remis ça à Val Di Sole. La championne du monde a dominé de la tête et des épaules cette nouvelle étape de Coupe du monde en reléguant ses principaux rivaux à près de 3 secondes. Höll est passé en tête à tous les passages intermédiaires et remporte ainsi son 25e succès en carrière sur le circuit. Camille Balanche a réussi un run solide pour accrocher la 2e place, mais la Suissesse a été handicapé par une blessure au poignet gauche contractée lors d’une chute samedi matin. Elle signe tout de même son 3e podium en 3 courses. La première Française se nomme Marine Cabirou . La numéro un tricolore aurait aimé s’offrir un premier podium cette saison, mais sa 2e partie de course mitigée l’a fait tomber à la 4e place, juste derrière Jess Blewitt.

Valentina Höll intouchable à Val di Sole © Karolina Krasinka/Red Bull Content Pool

Chez les hommes, la course a été largement perturbée par la pluie et le champion du monde Français, Loïc Bruni , a été trahi par sa mécanique. Son pédalier s’est bloqué sur la 2e partie de la course. Résultat : Bruni doit se contenter de la 14e place et perd la tête de la Coupe du monde. La descente masculine a été dominée par deux Canadiens. Du haut de ses 19 ans, Jackson Goldstone s’impose sur la black snake devant son compatriote Finn Iles . Le Français Thibault Daprela accroche quant à lui la 3e marche du podium.

06 Leogang

24 min Les meilleurs moments de Leogang Regardez tout ce qui s'est passé lors de la deuxième manche de Coupe du Monde UCI de VTT 2023 en cross-country, cross-country short track et en descente.

En terminant 2e à Leogang, Loïc Bruni a pris la tête de la Coupe du monde de VTT descente . Le champion du monde en titre a longtemps cru à la gagne sur le circuit autrichien, deuxième étape de la saison des World Series. En tête à tous les partiels, il a commis une erreur sur le dernier tronçon, qui a profité à l’Autrichien Andreas Kolb . Le champion d’Europe devance le Français de 6 dixièmes de seconde à l’arrivée. Loïc Bruni se console avec un nouveau podium. Il est le seul pilote à avoir terminé dans les 3 premières places sur les 2 premières épreuves de la saison. Au général de la Coupe du monde, il devance Finn Iles et Loris Vergier .

Valentina Höll remporte la Coupe du monde UCI de VTT DH 2023 à Leogang © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

Côté femmes, l’Autrichienne Valentina Höll s’offre une démonstration à domicile. La championne du monde en titre a réalisé le run parfait en finale et relègue ses plus proches poursuivantes à plus de 4 secondes à l’arrivée. La Suissesse Camille Balanche prend la 2e place, devant Rachel Atherton , victorieuse à Lenzerheide lors de l’étape d’ouverture de la saison. Grâce à ses deux places de dauphine depuis le début de la saison, Camille Balanche prend les rênes du circuit Coupe du monde, juste devant Hatherton et Höll. Le titre risque bien de se jouer entre ces trois-là cette saison…

Enduro World Series

Sur l’enduro World Series, la Française Isabeau Courdurier a survolé la course féminine lors de la 4e étape de la saison disputée à Leogang.. Chez les hommes, Rhys Verne r et Richie Rude se sont livrés un énorme duel. C’est finalement Verner qui remporte l’épreuve et s’offre sa première victoire mondiale.

07 Lenzerheide

24 min Les meilleurs moments de Lenzerheide Regardez tout ce qui s'est passé lors de la deuxième manche de Coupe du Monde UCI de VTT 2023 en cross-country, cross-country short track et en descente.

Les Français Loris Vergier et Loïc Bruni ont accroché le podium à Lenzerheide , terminant respectivement 2e et 3e de la première étape de la saison de Coupe du monde de descente . Loïc Bruni, champion du monde en titre, caracolait en tête des chronos sur les 4 premiers points de passage. Il a perdu du temps dans le finale pour terminer à 0’’685 du vainqueur du jour, le Britannique Robert Jordan Williams. À 18 ans, Williams remporte la première épreuve de Coupe du monde de sa carrière.

Loïc Bruni commence sa saison de descente avec un podium © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

Chez les femmes, Rachel Atherton s’est montrée la plus forte. 6 fois vainqueur de la Coupe du monde de descente, la Britannique a devancé la Suissesse Camille Balanche pour 0’’534. « Je n'arrive pas à y croire, a commenté celle qui est devenue maman d’une petite Arna en août 2021 et qui est restée en dehors du circuit pendant une longue période. Au début, je ne savais pas si je me qualifierais et ce nouveau format est si difficile. Sur les demi-finales, il faut savoir économiser de l'énergie. J'ai envie de pleurer ! Les gens m'ont dit de laisser ma fille Arna à la maison et de me concentrer sur moi-même, mais le fait qu'elle soit là m'aide à me détendre et à me changer les idées.» La première Française, Marine Cabirou, est 5e.

Loïc Bruni à Lenzerheide © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

