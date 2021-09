Tout ce que vous avez besoin de savoir sur la Coupe du Monde de Lenzerheide

. Heureusement, la plupart connaissent bien cette piste mythique, et on vous en dit plus ici.

Sur Red Bull TV entre le 3 et le 5 septembre 2021. Et voilà le programme :

Sur Red Bull TV entre le 3 et le 5 septembre 2021. Et voilà le programme :

Sur Red Bull TV entre le 3 et le 5 septembre 2021. Et voilà le programme :

. Sa principale caractéristique ? Une vitesse moyenne plutôt élevée. Et les températures locales sont, elles aussi, plutôt élevées, les bermes qui s'effritent et les nuages de poussières risquent de poser un certain nombre de problèmes aux pilotes. Entre autres difficultés, puisque ce track de 2,2 km de long est réputé pour sa difficulté. Drop de 402 m, pente à 18% de moyenne et départ à 1700m au-dessus du niveau de la mer : la Suisse n'est pas tendre.

Par ailleurs, l'altitude risque d'affecter un peu plus les riders de XC que leurs homologues descendeurs. La piste de 4,2 km affiche un dénivelé de 188m par tour. Et si les montées sont simples (mais longues), les sections techniques sont très nombreuses.

Par ailleurs, l'altitude risque d'affecter un peu plus les riders de XC que leurs homologues descendeurs. La piste de 4,2 km affiche un dénivelé de 188m par tour. Et si les montées sont simples (mais longues), les sections techniques sont très nombreuses.

Par ailleurs, l'altitude risque d'affecter un peu plus les riders de XC que leurs homologues descendeurs. La piste de 4,2 km affiche un dénivelé de 188m par tour. Et si les montées sont simples (mais longues), les sections techniques sont très nombreuses.

est une station très fréquentée été comme hiver par des visiteurs plus ou moins sportifs qui apprécient le décor... et ses températures estivales assez raisonnables.

Myriam Nicole en or à Val di Sole, Minnaar et Schurter dans l’histoire

, sera certainement son principal rival. Et bien sûr, on compte sur notre

Chez les femmes, Camille Balanche roulera sur ses terres et fait une assez bonne saison pour s'y imposer. Mais la Française Marine Cabirou sera en embuscade, et la désormais double championne du monde Myriam Nicole aussi !

Chez les femmes, Camille Balanche roulera sur ses terres et fait une assez bonne saison pour s'y imposer. Mais la Française Marine Cabirou sera en embuscade, et la désormais double championne du monde Myriam Nicole aussi !