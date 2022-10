vient donc d'être dévoilé. La grande nouvelle à retenir ? L'UCI doit encore annoncer le lieu d'une manche et bonne nouvelle : il sera en France.

Cet exercice 2023 sera plus précisément rythmé par 10 étapes réparties sur deux continents (Europe et en Amérique du Nord), 9 manches de cross-country et 8 de descente. Les riders XC découvriront notamment un tout nouveau parcours du côté de Valkenburg, aux Pays-Bas, bien connu des pros du cyclo-cross.