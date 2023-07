Running : nos meilleurs conseils pour bien récupérer

. Voici donc quelques tips pour que celle-ci soit la plus optimale et bienfaitrice.

En course à pied, certains fondamentaux ne doivent pas être oubliés. Parmi elles : la récupération. Et c'est d'ailleurs encore plus vrai si vous venez de participer à la

© Patryk Kościelniak/4F for Wings for Life World Run

Support a mate by donating to the cause

Une bonne hydratation permet d'éviter les crampes musculaires et permet de reconstituer les liquides et les électrolytes que vous évacuez en courant. Mais encore faut-il le faire bien.

Une bonne hydratation permet d'éviter les crampes musculaires et permet de reconstituer les liquides et les électrolytes que vous évacuez en courant. Mais encore faut-il le faire bien.

Une bonne hydratation permet d'éviter les crampes musculaires et permet de reconstituer les liquides et les électrolytes que vous évacuez en courant. Mais encore faut-il le faire bien.

Les en-cas riches en protéines et en acides aminés permettent de soutenir et d'accélérer le processus de synthèse des protéines musculaires qui construisent et entretiennent vos muscles. En associant ces protéines à des glucides, vous reconstituez le glycogène que vous avez dépensé en courant, ce qui permet à votre corps de se "reconstruire".

Les en-cas riches en protéines et en acides aminés permettent de soutenir et d'accélérer le processus de synthèse des protéines musculaires qui construisent et entretiennent vos muscles. En associant ces protéines à des glucides, vous reconstituez le glycogène que vous avez dépensé en courant, ce qui permet à votre corps de se "reconstruire".

Les en-cas riches en protéines et en acides aminés permettent de soutenir et d'accélérer le processus de synthèse des protéines musculaires qui construisent et entretiennent vos muscles. En associant ces protéines à des glucides, vous reconstituez le glycogène que vous avez dépensé en courant, ce qui permet à votre corps de se "reconstruire".

Les étirements permettent d'ouvrir les vaisseaux sanguins autour de la partie du corps sur laquelle vous vous concentrez, ce qui laisse passer plus de sang et produit donc des effets anti-inflammatoires.

Les étirements permettent d'ouvrir les vaisseaux sanguins autour de la partie du corps sur laquelle vous vous concentrez, ce qui laisse passer plus de sang et produit donc des effets anti-inflammatoires.

Les étirements permettent d'ouvrir les vaisseaux sanguins autour de la partie du corps sur laquelle vous vous concentrez, ce qui laisse passer plus de sang et produit donc des effets anti-inflammatoires.

Sachez-le : les muscles ne sont pas les seuls à avoir besoin de récupérer. Les tissus myofasciaux ont aussi besoin de l'être. Vous n'en avez jamais entendu parler ? Concrètement, les tissus myofasciaux sont une fine couche de tissu qui recouvre l'intégralité de votre corps. Ils sont essentiels à l'amplitude de vos mouvements, à votre souplesse et à votre confort. S'ils sont trop tendu, vous risquez de vous sentir raide et endolori.

Sachez-le : les muscles ne sont pas les seuls à avoir besoin de récupérer. Les tissus myofasciaux ont aussi besoin de l'être. Vous n'en avez jamais entendu parler ? Concrètement, les tissus myofasciaux sont une fine couche de tissu qui recouvre l'intégralité de votre corps. Ils sont essentiels à l'amplitude de vos mouvements, à votre souplesse et à votre confort. S'ils sont trop tendu, vous risquez de vous sentir raide et endolori.

Sachez-le : les muscles ne sont pas les seuls à avoir besoin de récupérer. Les tissus myofasciaux ont aussi besoin de l'être. Vous n'en avez jamais entendu parler ? Concrètement, les tissus myofasciaux sont une fine couche de tissu qui recouvre l'intégralité de votre corps. Ils sont essentiels à l'amplitude de vos mouvements, à votre souplesse et à votre confort. S'ils sont trop tendu, vous risquez de vous sentir raide et endolori.

Ce n'est un secret pour personne, le sommeil est un élément primordial pour pouvoir récupérer. Un manque de sommeil peut être corrélé à un pic de cortisol, l'hormone du stress, et à une réduction des niveaux de facteur de croissance analogue à l'insuline 1 (IGF-1) et de testostérone. Trois facteurs qui peuvent entraver une récupération musculaire optimale.

Ce n'est un secret pour personne, le sommeil est un élément primordial pour pouvoir récupérer. Un manque de sommeil peut être corrélé à un pic de cortisol, l'hormone du stress, et à une réduction des niveaux de facteur de croissance analogue à l'insuline 1 (IGF-1) et de testostérone. Trois facteurs qui peuvent entraver une récupération musculaire optimale.

Ce n'est un secret pour personne, le sommeil est un élément primordial pour pouvoir récupérer. Un manque de sommeil peut être corrélé à un pic de cortisol, l'hormone du stress, et à une réduction des niveaux de facteur de croissance analogue à l'insuline 1 (IGF-1) et de testostérone. Trois facteurs qui peuvent entraver une récupération musculaire optimale.

L'importance d'un sommeil régulier et de qualité pour améliorer l'endurance a été prouvée à maintes reprises. La plupart des experts recommandent de dormir entre sept et neuf heures par nuit.

L'importance d'un sommeil régulier et de qualité pour améliorer l'endurance a été prouvée à maintes reprises. La plupart des experts recommandent de dormir entre sept et neuf heures par nuit.

L'importance d'un sommeil régulier et de qualité pour améliorer l'endurance a été prouvée à maintes reprises. La plupart des experts recommandent de dormir entre sept et neuf heures par nuit.