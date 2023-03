Wings for Life World Run La course Wings for Life World Run est de retour en 2022 ! Pour participer, téléchargez l'App et courez pour ceux qui ne le peuvent pas, où que vous soyez, le 8 mai 2022 à 10h en France.

Wings for Life World Run is back in 2022. Here are five reasons why you won't want to miss the race.

« Quand on débute, le faire avec un ami est une excellente idée », ajoute Kelly. « Il peut être décourageant de courir seul pendant des kilomètres. Le faire à deux est autrement plus distrayant. Et si vous n’avez pas de compagnon de course, optez pour de la

« N'essayez pas d'être un héros ! Commencez par de courtes distances à un rythme confortable » conseille Kelly. « Progresser par étapes vous évitera de vous blesser et de ruiner votre programme d’entrainement. Aussi, assurez-vous de vous échauffer correctement avant une session avec des étirements dynamiques: genoux hauts, saut en étoile et talons-fesses sont parfaits pour ça. Ensuite, une bonne récupération est essentielle. À ce propos, les rouleaux en mousse sont les meilleurs amis des coureurs. Ajoutez à cela des étirements et une bonne hydratation et vous serez prêts pour une nouvelle session.»

