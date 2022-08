Emil Johansson remporte Red Bull Joyride devant 2 Français !

Sur les talons de Johansson à Whistler, le nouveau venu Français Timothé Bringer s'est classé deuxième avec un score de 91,00. Le Red Bull Rookie of the Year de 2019 a réalisé un double backflip sur le premier module, puis un énorme double tailwhip backflip et un Cash Roll sur le four pack, avant d'enchaîner avec un bar spin dans la fameuse Sphère. L’autre favori Français, Tomas Lemoine, se classe 3e avec un score de 90,00.