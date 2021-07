VTT cross-country 101: des courses de vélo tout terrain pleine de surprises

01 Le cross-country : introduction

En bref, le VTT cross-country est une discipline où il faut disputer des courses contre beaucoup d’autres concurrents (parfois jusqu’à 100 athlètes) sur des terrains difficiles et accidentés. Il vous faut tracer votre chemin à travers des forêts, des montées rocheuses, des descentes périlleuses et des pistes rapides à voie unique.

La technique joue un rôle plutôt mineur par rapport à la descente et à l’enduro. Le VTT XCO offre ici les meilleures conditions pour pouvoir se dépasser.

Le VTT cross-country est très accessible. © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

« Le VTT est vraiment une des disciplines sportives les plus ouvertes », rappelle l’athlète canadienne de cross-country de 32 ans, Emily Batty . « L’âge n’a aucune importance, il faut juste avoir un vélo. On peut pratiquer ce sport pour se maintenir en forme, rester en bonne santé psychique ou même disputer des courses à un niveau mondial. La scène VTT grossit régulièrement et tu peux toujours t’améliorer techniquement. »

02 La genèse

La fabrication de VTT est relativement récente, cela ne fait donc pas très longtemps que les courses sont apparues. Dès les années 1890, des cyclistes se sont élancés sur des pistes tout terrain, mais ce n’est qu’à partir du milieu des années 1970 que les VTT ont évolué pour se voir dotés de leurs propres cadres, leurs propres tailles de pneu et leur design spécifique. La première course de cross-country jamais organisée s’est déroulée en 1978 dans le Colorado. Le parcours était long de 60 kilomètres, partant de Crested Butte pour mener à Aspen.

Les années suivantes, les VTT ont vu leur conception se modifier régulièrement, jusqu’à ce que, pour la première fois, une suspension soit intégrée à la fourche avant, permettant ainsi l’accès à des pistes plus difficiles. De plus en plus de coureurs se sont passionnés pour le VTT, que l’UCI a enfin reconnu en 1990. Sa popularité n’a cessé de croître depuis, jusqu’à l’échelle mondiale actuelle.

Le vélo d’Emily Barry — arme de victoire massive. © Bartek Woliński

Batty, quant à elle, a commencé le VTT à l’âge de 10 ans, avec ses frères. À partir de là sa progression vers les sommets a été fulgurante. Junior pleine d’avenir, elle a participé pour la première fois au championnat du monde en 2005, aujourd’hui elle fait partie des meilleures athlètes de la coupe du monde de XCO. Elle vient de remporter son quatrième titre de championne nationale canadienne en 2019.

03 À quoi ressemble une course de XCO ?

Telle que codifiée par l’UCI, une piste calibrée pour la coupe du monde fait typiquement quatre à cinq kilomètres de longueur. Hommes ou femmes, les athlètes doivent parcourir 5 ou 6 tours, pour des courses d’une durée d’environ une heure et vingt minutes. Aucune crainte de manquer une porte ou un virage. Batty estime que, lors des événements majeurs, il y a une visibilité à minima de 60 % partout sur le circuit, tout est toujours bien observable.

Dans son essence même, c’est un sport tonitruant et épuisant. « Pendant 90 min, tu dois tout donner », nous dit Batty. « Nous effectuons nos courses à des fréquences cardiaques entre 90 et 98 % de notre maximum. La concurrence est énorme. La condition physique et la maîtrise du vélo sont importantes, mais la mécanique joue également un rôle considérable. Tu dois relier un point A à un point B le plus rapidement possible, sans incident mécanique — un vrai défi ! »

Mais tout ne repose pas sur le matériel. « Je pense que le XCO est un des sports les plus épuisants mentalement, tu disposes en effet de tellement de temps pour réfléchir », poursuit-elle. « Ton esprit est rarement autant sollicité. Tu luttes contre tes pensées, en te maintenant à ton maximum pendant toute la course. »

Dans le cross-country, il faut repousser ses limites. © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

Dans une épreuve de XCO qui ne figure pas au programme de la coupe du monde, des coureurs de tout niveau sont en compétition, ainsi toutes les tranches d’âge sont représentées. À tout point de vue, l’excitation et les challenges personnels sont très présents.

S’ils persévèrent, les athlètes adultes passent ensuite dans les catégories Sport, Sénior et Expert. Au bout du compte, seuls les meilleurs parmi les meilleurs rejoignent la catégorie Élite — Batty en fait partie. Lorsqu’un coureur parvient à accéder au rang Élite, il doit concentrer ses efforts sur les épreuves de la coupe du monde, dans le monde entier.

« Ces 10 dernières années, les épreuves de la coupe du monde se sont considérablement transformées », s’enthousiasme Batty. « Au cours des trois dernières années, la pratique s’est normalisée, c’est un sport très plébiscité par le public. »

La Suisse aime les courses de cross-country © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

04 Je veux essayer. De quoi ai-je besoin ?

La bonne nouvelle : pour commencer, nul besoin d’investir dans un vélo hors de prix.

« Lorsque tu te lances dans le cross-country, essaie de trouver au début des courses pas trop relevées », conseille Batty. « En général, il existe une course locale. N’hésite pas à aller y faire un tour et à discuter avec les athlètes. »

Si tu tiens à progresser régulièrement, il te faudra échanger ton vieux VTT contre un modèle plus adapté aux courses. Les vélos de cross-country pèsent généralement entre sept et seize kilogrammes, ce qui en fait les VTT les plus légers du marché. Les VTT semi-rigides sont la norme, mais les professionnels plébiscitent pour la plupart les tout suspendus. Ces dernières années, la taille des pneus a progressé de 26" à 29".

Pour appréhender les terrains accidentés, il faut se tenir sur le vélo plus droit que tu ne le serais sur route. Il te faudra bien sûr un casque, et, tant que tu ne t’aventures pas dans la descente, cela suffira amplement à te protéger.

Pour le XCO, l’équipement rappelle celui du cyclisme sur route classique. © Bartek Woliński

05 Conseils d’experts

Le XCO étant un sport de course, on n’accorde pas d’attention particulière aux figures. En BMX-Freestyle, par exemple, c’est complètement différent. A contrario, les aspects techniques et tactiques sont bien plus importants.

« La stratégie tient une place déterminante », acquiesce Batty. « Le départ a un rôle bien particulier, c’est là que tu pourras te placer pour la suite de la course. Si tu te trouves à une mauvaise place quelques minutes après le départ, tu resteras bloqué dans le passage à voie unique. Lorsque tu boucles un premier tour de course satisfaisant, c’est fantastique ! »

Un bon départ dans la course et un bon positionnement sont essentiels. © Bartek Woliński

En course, tu dois donc avant tout te préoccuper des premières secondes. Il arrive souvent que ce soit ce qui détermine la suite de la course et son issue finale.

Mais cela ne signifie pas non plus que c’est l’assurance de gagner la course. Comme le souligne Batty, les athlètes de cross-country évaluent la course et les conditions météorologiques en permanence pendant l’épreuve, de manière à déterminer rapidement comment ils peuvent gagner des places. Les tactiques issues d’autres disciplines cyclistes entrent également en jeu, particulièrement dans le dernier tour.

Beaucoup de tactiques présentes dans les courses classiques sur asphalte surgissent dans les derniers tours. « Tu essaies de calculer s’il te reste suffisamment de place pour doubler les autres coureurs », rajoute Batty. « Tu réfléchis au vent et à la météo pour décider si tu dépasses un autre coureur par la gauche ou par la droite. Tu dois synthétiser tous ces éléments pour évaluer en permanence quelle attitude adopter. »

La tactique et les feintes psychologiques sont des paramètres cruciaux. © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

06 Sur qui devrais-tu parier ?

Maintenant, tu sais aussi à quoi prêter attention. Mais qui est à suivre de près, parmi les athlètes professionnels ?

« Il y a quelques fameuses athlètes Red Bull, et la réalité c’est que n’importe qui dans le Top-12 peut remporter la prochaine course », explique Batty. « L’énergie, ça fait tout ! »

Trois coureuses sont à suivre en particulier :

« Elle a montré de manière claire que, dorénavant, il faudra compter avec elle. Après une année 2019 fabuleuse, si elle maintient son niveau cette année, ce sera un très bon signal pour la scène américaine. Pour le Canada et les États-Unis, c’est fantastique de pouvoir rivaliser avec les athlètes européennes.

« C’est une athlète qui nous vient d’Ukraine. Il y a un an et demi, elle s’est blessée à la hanche. Lorsqu’elle sera de nouveau en forme, ce sera un véritable festival.

« Evie est une ancienne coéquipière. C’est une machine. Rien d’étonnant à ce qu’elle ait remporté quelques courses de cross-country short track (XCC) en 2020. Il faut absolument parier sur elle, c’est une évidence. »

Kate Courtney et Evie Richards — la prochaine génération du cross-country. © Bartek Woliński

Après cette mise en bouche prometteuse, tu souhaites maintenant suivre les courses en direct ?

« Red Bull TV diffuse l’ensemble des séries de la coupe du monde en direct, tu peux ainsi suivre toutes les courses qui se déroulent sur place », souligne Batty. « Ils enrichissent les programmes de manière remarquable ; cela ne se limite plus à la diffusion de l’événement. Lorsque tu rejoins la retransmission, tu assistes à 30 min d’interviews et de reportages, diffusés avant la course. Cela rend l’expérience d’autant plus immersive. »

Tandis que l’excitation avant la principale épreuve augmente, cela te garantit plus d’informations sur le contexte et les forces en présence. Batty recommande également de t’abonner aux canaux de réseaux sociaux de tes coureurs préférés, afin de pénétrer encore plus dans les arcanes de leurs routines d’entraînements individuels.