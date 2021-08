Les clefs de l'entraînement individuel

C’est les vacances! Dans l’univers de Counter-Strike comme pour d’autres activités, les équipes professionnelles et une grande partie de la communauté profitent de leur temps pour faire autre chose, se détendre, se changer les idées et se préparer pour la nouvelle saison. Pour certains d'entre vous, comme moi à l’époque, cette période est aussi l’occasion de s'entraîner individuellement, de s’améliorer et progresser sur CS:GO (comme sur d’autres jeux). Il n’est pas toujours simple de savoir comment procéder, comment optimiser son temps et rester motivé.

Je vous propose ici quelques petits trucs et astuces que vous pouvez appliquer pour rendre vos sessions individuelles plus efficaces.

01 Trouver son propre rythme

La première chose à considérer est que, selon mon expérience, il n’existe pas de formules magiques exactes en termes de temps passés sur l’ordinateur et comment organiser ce temps. De manière générale, plus ne veut pas toujours dire mieux, c’est même parfois le contraire. Passer des heures jusqu’à épuisement peut non seulement vous être dangereux, physiquement et mentalement, mais également vous desservir dans votre progression.

Certaines personnes préfèrent jouer et se concentrer tôt dans la journée, d’autres apprécient les soirées passées à s’entraîner. Certains peuvent carburer efficacement jusqu’à huit heures par jour, sans baisser d’intensité, alors que d’autres atteindront très rapidement un point de rupture, au-delà duquel il est simplement inutile de faire quoi que ce soit. Que ce soit pour une période courte, ou longue, d’un trait, ou avec plusieurs pauses, il existe un éventail de façons de faire différentes. Je vous invite donc à prendre le temps de ressentir ce qui fonctionne le mieux pour vous.

Si vous êtes fatigués après une partie, après une heure, faites une pause. Ne vous sentez pas “obligés” de persévérer, votre efficacité s’en ressentira irrémédiablement. Souvenez-vous que vous avez une quantité d’énergie limitée à disposition et le plus grand challenge, pour progresser, est d’apprendre à utiliser cette énergie de manière optimale. Peut-être que seulement 2 heures au lieu de 3 vous suffisent? Vous pourrez alors utiliser ce temps, nouvellement disponible, pour faire d’autres choses et vous assurer d’avoir un équilibre dans votre vie en vous adonnant à d’autres activités qui vous passionnent.

02 Regarder, comprendre, apprendre

Si c’est en jouant qu’on s’améliore, ce n’est de loin pas la seule façon de progresser sur CS:GO. Une des clefs est aussi d’observer et de tenter et déchiffrer les règles et les principes théoriques du jeu . Counter-Strike est un jeu tactique très complexe. Les professionnels et les meilleurs joueurs connaissent le jeu sur le bout des doigts, comprennent les règles fondamentales instinctivement et sont capables de prendre les bonnes décisions très rapidement.

Si vous aspirez à devenir meilleur, je vous conseille fortement d’introduire des moments “d’observation” dans vos entraînements. De nos jours, vous avez libre accès à plusieurs sources parfaites pour ça. Entre les streams des professionnelles sur Twitch (et, peut-être, le mien?), les rediffusions de matchs professionnels passés, les tutos YouTube et vos propres replays, l’information vous attend à bras ouvert si vous avez la discipline d’aller la chercher. Je sais aussi que, en ce qui concerne les replays, il est parfois compliqué de savoir comment et quoi regarder. Ce que je vous conseille, c’est d’essayer, lorsque vous regardez un professionnel jouer, de vous demander “pourquoi” il a bien pu prendre cette décision.

A-t-il une information de la part d’un coéquipier? A-t-il entendu quelque chose? A-t-il vu un ou plusieurs adversaires? Si vous arrivez à correctement analyser le pourquoi de leurs décisions, vous allez progressivement intégrer ces mêmes principes et les automatiser, pour pouvoir les utiliser vous-mêmes par la suite. Finalement, et je sais que c’est un exercice angoissant, je vous conseille de regarder vos propres parties. Osez faire face aux erreurs que vous faites. Dédramatisez vos échecs, ôtez leur ce pouvoir de vous mettre mal à l’aise et utilisez toutes ces ressources pour comprendre vos mauvaises décisions. C’est la façon la plus rapide de gommer nos errances et d’accumuler de l’expérience.

03 Viser un training complet et diversifié

Enfin, comme une séance all-body dans une séance de fitness qui ne concerne pas qu’un seul muscle, un entraînement sur CS:GO peut prendre des formes multiples et plus vous varierez vos exercices, plus vous apprendrez de nouvelles aptitudes. Entraînez-vous avec des armes différentes lorsque vous faites du Deathmatch (session d’entraînement libre avec d’autres joueurs). Pistolets, pour les premiers rounds, rifles (évidemment), AWP, Galil et Famas (même si cela peut être frustrant). Votre portfolio va s’agrandir et vous serez de plus en plus à l’aise dans de multiples situations.

Vous pouvez également varier entre des entraînements individuels intenses, le Deathmatch dont je parlais, avec la recherche de grenades sur les différentes cartes, puis vous divertir un peu plus avec une ou deux parties de 5 vs 5. Tout comme l’organisation de votre emploi du temps, je ne pense pas qu’il existe une méthode stricte et parfaite pour s’entraîner de la meilleure manière. Vous progresserez le plus si vous êtes à l’écoute de vos envies, honnête quant à vos faiblesses et flexible sur la façon d’atteindre vos objectifs.