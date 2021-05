Nouvelle carte CS:GO Ancient - Train devient de l’histoire ancienne.

Une nouvelle carte, c’est un nouveau départ. Une table rase pour l’immense majorité de la communauté, dont les compétiteurs. Les amateurs mais également les athlètes aguerris partent de zéro et les premières semaines après une sortie de carte se transforment souvent en une course à la découverte des stratégies idéales. Je vous encourage fortement à découvrir Ancient aussi rapidement que possible. J’ai conscience que les premières parties sont relativement frustrantes. Vous risquez de passer votre temps à vous faire éliminer par des ennemis dans des positions que vous ne connaissez pas et à vous faire surprendre par des timings dont vous ignorez l’existence. Cela dit, une fois cette première étape douloureuse passée, toute l’expérience que vous allez accumuler va vous permettre de prendre une avance tactique sur la part inexorable de la communauté qui résistera à ce changement et tardera à expérimenter sur Ancient.

Il y aura toujours des personnes qui se plaindront et éviteront de jouer cette carte autant que possible sous prétexte qu’ils ne l’aiment pas, mais ils ne font que repousser l’inévitable. Je ne juge pas car j’ai moi-même fait cette erreur avec la carte Vertigo, où j’ai relativement traîné les pieds avant de m’y intéresser, et je peux vous assurer que j’en ai payé le prix fort dans mes parties lorsque j’ai décidé de sauter le pas et que tout le monde semblait déjà bien plus à l’aise que moi. Cette réflexion est valide également pour les équipes professionnelles.

