CS:GO : Les transferts marquants de la nouvelle saison

La pause estivale touche à sa fin. La nouvelle saison de l’ESL Pro League, top départ de la deuxième partie du calendrier, démarre lundi 16 août. Cela signifie que les équipes professionnelles sont prêtes à en découdre avec leurs compositions actuelles. L’été a connu son lot de transferts et il est l’heure de faire le point sur les nouvelles qui ont retenu le plus notre attention.

La pause estivale touche à sa fin. La nouvelle saison de l’ESL Pro League, top départ de la deuxième partie du calendrier, démarre lundi 16 août. Cela signifie que les équipes professionnelles sont prêtes à en découdre avec leurs compositions actuelles. L’été a connu son lot de transferts et il est l’heure de faire le point sur les nouvelles qui ont retenu le plus notre attention.

La pause estivale touche à sa fin. La nouvelle saison de l’ESL Pro League, top départ de la deuxième partie du calendrier, démarre lundi 16 août. Cela signifie que les équipes professionnelles sont prêtes à en découdre avec leurs compositions actuelles. L’été a connu son lot de transferts et il est l’heure de faire le point sur les nouvelles qui ont retenu le plus notre attention.

, qui avaient déjà évolué ensemble chez Cloud9. Si la nécessité d’un changement était établie depuis longtemps, j’ai du mal à imaginer cette nouvelle formation de retour un jour dans le top 10. Cela dit, entre la situation apocalyptique actuelle et le top 10, il y a un entre-deux et le regain de motivation seul devrait suffir à fnatic pour retrouver au moins le chemin du top 30 HLTV.

ALEX aura à cœur de prouver sa valeur en tant que capitaine après le cauchemar Cloud9. En effet, j’ai l’impression qu’il n’a jamais vraiment pu démontrer ce dont il était capable mais un échec n’est pas envisageable sous peine de perdre toute crédibilité en tant que leader à haut niveau. Pour mezii, il s’agit de confirmer le potentiel que certains ont vu chez lui lors de la brève aventure Cloud9. Malgré les résultats décevants, il s’était montré très capable et incisif. Nombreux sont les obstacles entre cette équipe et les trophées et il va falloir travailler d’arrache-pied.

ALEX aura à cœur de prouver sa valeur en tant que capitaine après le cauchemar Cloud9. En effet, j’ai l’impression qu’il n’a jamais vraiment pu démontrer ce dont il était capable mais un échec n’est pas envisageable sous peine de perdre toute crédibilité en tant que leader à haut niveau. Pour mezii, il s’agit de confirmer le potentiel que certains ont vu chez lui lors de la brève aventure Cloud9. Malgré les résultats décevants, il s’était montré très capable et incisif. Nombreux sont les obstacles entre cette équipe et les trophées et il va falloir travailler d’arrache-pied.

ALEX aura à cœur de prouver sa valeur en tant que capitaine après le cauchemar Cloud9. En effet, j’ai l’impression qu’il n’a jamais vraiment pu démontrer ce dont il était capable mais un échec n’est pas envisageable sous peine de perdre toute crédibilité en tant que leader à haut niveau. Pour mezii, il s’agit de confirmer le potentiel que certains ont vu chez lui lors de la brève aventure Cloud9. Malgré les résultats décevants, il s’était montré très capable et incisif. Nombreux sont les obstacles entre cette équipe et les trophées et il va falloir travailler d’arrache-pied.