Gravel : le guide pour débutants par Colin Strickland

Colin Strickland est le vainqueur 2019 de la plus prestigieuse course de gravel au monde, la « Dirty Kanza », ou « UNBOUND » pour les intimes. Après avoir parcouru plus de 150 kilomètres sur l’une des routes les plus traîtres du Texas (« The Road to Nowhere » - découvrez le film ci-dessus), il nous livre tous les détails à connaître sur le gravel.

01 Le gravel en bref

Pas facile d’expliquer ce qu’est le gravel tant ce sport réunit des aspects de différentes pratiques du cyclisme pour donner naissance à une discipline unique et passionnante.

« C’est un croisement entre le VTT et le vélo de route. Les différentes caractéristiques des deux sports se recoupent pour trouver un terrain d’entente », résume Strickland.

En bref, ce sport permet aux cyclistes de s’aventurer vers l’inconnu en empruntant des routes asphaltées traditionnelles, mais aussi des sentiers forestiers peu fréquentés afin de découvrir des paysages très variés. Le gravel, c’est la liberté à l’état pur !

En gravel, vous êtes libre de décider quels chemins vous voulez emprunter. © Sean Berry/Red Bull Content Pool

Mais le plus intéressant, c’est que vous pouvez faire une sortie tout seul ou entre amis. Le choix vous appartient.

« Les adeptes du VTT préfèrent souvent rouler seuls. Ils partent dans les bois pour y chercher la paix qu’ils ne trouvent nulle part ailleurs. En revanche, les courses sur asphalte sont plutôt une discipline sociale », poursuit Strickland. « Quant au gravel, il se situe entre les deux. Il permet de parcourir des routes moins fréquentées ou de rouler en groupe, mais l’aspect social n’a pas forcément d’importance. »

02 La genèse

« La culture du gravel trouve ses origines dans la mode du camping à vélo des années 1970 et 1980. Les gens chargeaient alors leurs bagages sur le guidon et le cadre de leurs vieux vélos en acier et partaient camper », se souvient Strickland.

Colin Strickland en dehors des sentiers battus à Terlingua © Sean Berry/Red Bull Content Pool

Lorsque les premiers coureurs se sont aventurés sur des terrains plus éloignés, ils se sont rendu compte qu’ils avaient besoin d’un nouvel équipement adapté au terrain.

« Je pense qu’ils ont vite remarqué qu’il leur fallait des pneus plus larges. Ils roulaient aussi bien sur des routes asphaltées que sur des terrains accidentés et ne voulaient faire aucune concession ! » poursuit Strickland.

Aujourd’hui, le vélo gravel est à la croisée entre le vélo de route et le « fat bike », avec quelques influences du cyclo-cross.

À quelques différences près, un vélo gravel ressemble à un vélo de route. © Sean Berry/Red Bull Content Pool

« Dernièrement, on emprunte de plus en plus d’éléments au cyclo-cross, car on se rend compte que ces vélos sont bien adaptés au gravel. En effet, il s’agit d’un vélo d’asphalte qui offre une plus grande liberté dans le choix des pneus et qui convient aussi pour rouler sur des terrains accidentés. »

03

Les courses de gravel varient en fonction du terrain. Autrement dit, on peut aussi bien rouler sur une plage de 45 kilomètres que sur un sentier de 100 kilomètres en pleine nature. L’événement gravel le plus prestigieux, l‘ UNBOUND (anciennement connu sous le nom de « Dirty Kanza »), est une série de courses qui ont lieu aux quatre coins du Kansas, sur toutes sortes de terrains et de distances.

Lors des courses de gravel, les amateurs se mesurent aux athlètes pros. © Sean Berry / Red Bull Content Pool

Fait unique dans le cyclisme : en gravel, les athlètes amateurs et professionnels s’affrontent dans la même épreuve. Ainsi, on retrouve parfois près de 1000 concurrents qui se disputent les podiums. En outre, Strickland trouve qu’une course gravel est « beaucoup moins stressante qu’une course cycliste sur asphalte ».

« Chacun interprète les courses de gravel à sa manière. Beaucoup y viennent pour s’amuser. Pourtant, nombreux sont ceux qui veulent se mettre au défi et venir à bout de ces parcours atrocement longs », poursuit-il. « Tout le monde roule sur le même terrain et fait face aux mêmes exigences. Le coureur le plus lent rencontre le coureur le plus rapide. Ici aussi, vous avez le choix de vous mesurer aux athlètes professionnels ou non. Toutes les options s’offrent à vous. »

Cette faculté d’intégration fait de ce sport une discipline extrêmement accessible. Par ailleurs, le simple fait d’être présent est souvent une récompense en soi.

Le but n’est pas de cataloguer les athlètes comme « lents » ou « rapides », ou comme « pro » ou « amateurs », poursuit-il. « Nous partons ensemble et le parcours fait que les coureurs se dispersent. Vous n’avez besoin de personne pour vous dire à quelle vitesse vous roulez, le parcours est là pour vous le rappeler. »

04 Je voudrais essayer - De quoi ai-je besoin ?

Ces dernières années, ce vélo est devenu une véritable machine. Vous voulez l’essayer ? Dans ce cas, vous devez être conscient de certaines choses, comme Strickland nous l’explique.

Choisissez un gravel qui convient à votre terrain préféré. © Sean Berry / Red Bull Content Pool

« Tout d’abord, il convient de déterminer le type de terrain sur lequel vous allez rouler. Vous préférez les côtes abruptes ou les longues lignes droites ? Ces préférences détermineront si vous avez plutôt besoin d’un plateau avant simple ou double », dit-il.

Ensuite, vous devez vous demander si le terrain sur lequel vous voulez rouler est caillouteux. Réfléchissez-y bien, car c’est ce qui déterminera le choix de vos pneus.

« Vous pouvez monter des pneus de 35 mm, qui sont un peu plus épais que des pneus d’asphalte. En revanche, pour s’attaquer à un terrain difficile, il faut opter pour des pneus de 50 mm. Ceux-ci s’apparentent davantage à des pneus de VTT », explique Strickland. « Il faut tout simplement savoir que les pneus plus larges vous ralentiront sur l’asphalte. »

Les pneus des vélos de gravel sont nettement plus épais. © Sean Berry/Red Bull Content Pool

« Enfin, la troisième question à se poser est la distance que vous comptez parcourir. Si vous êtes un adepte des longues sorties, un vélo en aluminium peut-être une option judicieuse, car il est conçu pour supporter du poids. Sinon, un vélo léger en acier est une bonne alternative. Ou peut-être devriez-vous opter pour un modèle asphalte prévu pour quelques détours occasionnels en dehors des sentiers battus ? Pensez simplement au type de sortie que vous voudriez faire avec votre vélo. »

La configuration du vélo de Colin

Strickland a opté pour la marque Allied Able © Sean Berry/Red Bull Content Pool

Son vélo est entièrement conçu pour être le plus léger possible. Le cadre Allied Able, le dérailleur GRX/XTR Shimano et le guidon ENVE n’ont pas été choisis au hasard, de même que la selle Specialized Romin Evo et les pneus Specialized Pathfinder 42 mm qui sont protégés contre les crevaisons.

05 Dictionnaire des astuces

À l’instar de nombreux autres sports cyclistes, le gravel n’est pas nécessairement une discipline de figures, mais ce n’est pas pour autant qu’il faut lésiner sur les efforts. Un certain niveau de compétences est nécessaire. Strickland conseille de se concentrer sur deux aspects propres au gravel avant de prendre le départ d’une course.

Trouver la meilleure trajectoire

Restez toujours à l’affût de la meilleure trajectoire. © Sean Berry / Red Bull Content Pool

« Une route asphaltée présente une surface moins dynamique. En d’autres termes, la résistance au roulement et la traction y sont identiques partout. En revanche, un terrain en gravier est très varié. La meilleure trajectoire est là où vous ressentirez la meilleure traction. Analysez la surface et cherchez le meilleur passage pour contourner les flaques d’eau, la boue et autres obstacles. »

Prendre les virages

« La prise de virage est également un élément clé. En gravel, certains sont très serrés alors que les surfaces sont parfois glissantes. Le risque de perte d’adhérence est élevé, il faut donc là aussi trouver la meilleure accroche. »

La terre et la boue ne facilitent pas la prise des virages. © Sean Berry/Red Bull Content Pool

« Vous devez vous habituer à entrer dans les virages un peu plus vite que ce que votre instinct vous pousse à faire. Ce n’est qu’alors que vous serez prêt à suivre la vitesse du peloton lors d’une course. Ce qui fait la beauté du gravel, c’est que vous pouvez glisser légèrement dans les virages tout en gardant le contrôle. Sur l’asphalte, vous seriez déjà dans le décor. »

06 Sur qui devriez-vous parier ?

Vous savez maintenant à quoi vous attendre, mais qui vaut-il mieux surveiller ? Deux cyclistes que Strickland admire beaucoup sont :

Ted King

« Un des dinosaures du gravel. Cet athlète du Tour de France s’est retiré de l’UCI World Tour pour se lancer dans le gravel et fut le premier vrai coureur à dominer dans la discipline. Il s’est véritablement identifié à ce sport et a commencé à le façonner très tôt. »

Amity Rockwell

« Elle est exceptionnelle. Elle a remporté la Dirty Kanza la même année que moi et elle apporte une approche puriste au sport. Avec des racines dans la course d’endurance, elle a trouvé sa voie dans le gravel après de nombreux trajets interminables sur son vélo - à croire qu’elle aime souffrir. »

07

Le dernier projet de Colin « The Road to Nowhere » est disponible tout en haut de cette page. Suivez Colin sur Instagram pour découvrir toutes ses aventures en gravel. Il conseille aussi le site gravelcyclist.com qui constitue un bon point de départ pour vous familiariser avec ce sport.