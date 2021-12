Cyril Despres veut révolutionner le Dakar avec sa voiture à hydrogène

Depuis deux décennies, quand arrive la fin de l’année, Cyril Despres ne pense qu’au départ du rallye Dakar . La plus éprouvante course automobile de la planète se déroule lors des premières semaines de janvier et le Français a construit sa vie autour de cet évènement.

En 2022, Despres ne compte pas se battre uniquement pour un nouveau podium. Le multiple vainqueur de l’épreuve joue l’avenir de son sport. Le Français prend le départ en Arabie saoudite en tant que membre de l’ambitieux projet Gen Z . L’objectif ultime de cette équipe est de remporter le rallye avec un véhicule 100% hydrogène . “Nous sommes si proches de devenir compétitif, soutient le Français. J’ai hâte de montrer au monde ce dont nous sommes capables.”

Écoutez ci-dessous le podcast Beyond the Ordinary, consacré à Cyril Despres sur le Dakar. Et voici en texte les 5 infos essentielles de ce nouvel épisode.

1. Deux semaines de course et 50 semaines de préparation

« J’avais l’habitude de participer au Dakar sur une moto, commente Cyril Despres. Je connais tous les détails pour préparer une telle course. Je sais qu’il faut de la force dans les jambes et dans les bras. Mais s’entraîner pour disputer l’épreuve dans une voiture est différent. Vous êtes assis sur un siège. La nuque travaille énormément. Les bras sont tendus et accrochés au volant 8 heures par jour.” Les exigences physiques et mentales du Dakar sont uniques. Et pour arriver en forme optimale, Cyril Despres est épaulé par son coach Joel Laborde. “Cyril est un pilote discipliné”, commente ce dernier dans le podcast. Il est concentré quand il réalise quelque chose. Travailler avec lui est en fait assez simple. »

2. Garder les yeux sur la route

Dans une voiture, contrairement à la moto, Cyril Despres s’associe avec un co-pilote. Le Français est épaulé par la Sud-Africaine Taye Perry en 2022. “J’ai pris un certain temps avant d’accepter de ne plus regarder le roadbook”, commente le pilote tricolore. “J’ai finalement compris qu’il fallait mieux que je me concentre sur la route quand je conduis à haute vitesse.”

Taye Perry en équipe avec Cyril Despres sur le Dakar 2022. © Nacho Fidalgo/Red Bull Content Pool

3. Comment réussir son premier Dakar

Bien avant de remporter plusieurs fois l’épreuve, Cyril Despres était juste un motard comme les autres rêvant de se challenger sur la course ultime de l’endurance. Aucune équipe n’avait alors encore jamais entendu parler de lui, ni aucun sponsor. Le Français a alors dû se montrer créatif pour sortir du lot. “Avec un pote, on avait décidé de participer au Dakar en tant qu’amateurs. On avait mis en place une stratégie pour payer le voyage. Nous avions acheté 6000 bouteilles de vin que nous avions étiqueté avec le message suivant “aidez-vous à transformer notre rêve en réalité”. Il a fallu vendre toutes ces bouteilles pour obtenir les 30000€ nécessaires à la participation au Dakar.”

4. Une ère de rivalité

Cet épisode de Beyond the Ordinary revient également sur la rivalité entre Despres et Marc Coma. Les deux pilotes cumulent 10 victoires consécutives sur le rallye Dakar entre 2005 et 2015. “Les relations entre deux vainqueurs sont parfois délicates en course, mais cela fait partie du jeu”, réagit Marc Coma. “Despres était ma motivation et la raison pour laquelle je voulais m’améliorer tous les jours.”

Marc Coma et Cyril Despres. © Red Bull Media House

Après 10 ans de compétition dans le Dakar, j’ai réalisé une chose. La personne qui me ressemble le plus, ce n’est pas mon frère, c’est Marc Coma. Cyril Despres

5. Vers le futur

Despres est donc de retour sur le Dakar avec le projet Gen Z et son incroyable voiture à hydrogène. Le Français a disputé la course sur les 4 continents, mais sa passion pour l’épreuve reste intacte après toutes ces années: “Quelqu’un doit-il me montrer le futur de ce sport ? Ou puis-je devenir l’un des pilotes à montrer la voie ? J’aime la technicité de cette course et sa mécanique. J’aime commencer à explorer les nouvelles directions que nous pouvons prendre.”

